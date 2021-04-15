Спецпроекты

«Яндекс.карты» заговорили голосом Ренаты Литвиновой

Телеком Навигация Интернет Веб-сервисы

Рената Литвинова стала первым голосом проекта «Свои в городе», в котором известные люди озвучивают автомобильное ведение по маршруту в «Яндекс.картах». Каждый из них по-своему обыгрывает ситуации на дорогах — предупреждает о камерах, ограничениях скорости и сложных развязках.

Рената будет давать подсказки в своей узнаваемой манере — с личными акцентами, словами и мхатовскими паузами. Например, перед началом пути она скажет: «Город — это нечто таинственное, и проведу вас по этим тайнам я — Рената Литвинова». А если водитель уйдет с маршрута, Рената отметит: «Знаете, а вы куда-то не туда». Перед вами сразу возникает она — Рената — со своим прищуром, голосом и особенными словечками: выразительная жестикуляция и манера смотреть, слегка откинув голову назад.

Включить голос Литвиновой можно в личном профиле: зайти в «Настройки», открыть «Маршруты», выбрать «Звук» и «Голос».

Вскоре в «Яндекс.картах» появятся голоса других героев, которые составят компанию водителям и добавят позитивных эмоций в поездку. В «Яндекс.навигаторе» голоса появятся позже.

«Яндекс.карты» — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и отвечает на повседневные вопросы пользователей. Карты знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую и построить маршрут сразу до входа. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 50 млн человек.

Другие материалы рубрики

Америка ввела санкции против шести крупных российских ИТ-компаний

Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

«Яндекс» и московская мэрия оплатят бизнесу 90% затрат на онлайн-рекламу

Власти потратят 7,5 миллиардов на единое цифровое окно связи с гражданами

Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать?

Власти пошли войной на «Яндекс». Акции поисковика обвалились в Москве и в Нью-Йорке

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Техноблог

Как продлить срок службы смартфона?

Лучшие газонокосилки 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там

Безопасность людей под угрозой: эмпатия роботов невозможна
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных