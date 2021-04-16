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Услугами голосового ассистента воспользовались 50 тысяч клиентов ВТБ

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Голосовой ассистент «ВТБ онлайн» проконсультировал уже 50 тыс. клиентов ВТБ. Он помог пользователям также совершить более тысячи операций — оплатить мобильный или перевести деньги по номеру телефона.

«Мы запустили нашего голосового ассистента только два месяца назад и видим, что его услуги пользуются популярностью у клиентов — за консультацией уже обратились более 50 тысяч пользователей. За это время мы расширили до 1 тыс. количество тематик, по которым ассистент может проконсультировать клиентов. Теперь он может отвечать на вопросы по вкладам и озвучивать кнопки для слабовидящих пользователей. Еще у ассистента появились эмоции и характер — он сможет рассказать, например, есть ли у него хобби или с удовольствием сыграет с вами в игру. В дальнейшем мы планируем увеличивать количество операций, которые можно совершить с помощью голосового ассистента», — сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Помощник сможет проконсультировать клиента по ключевым продуктам банка — ипотеке, кредитам наличными, картам и вкладам. Он подскажет информацию по использованию «ВТБ онлайн» и поможет совершить наиболее частые операции: пополнить счет мобильного или перевести деньги по номеру телефона. В перспективе голосовой ассистент будет помогать пользователям «ВТБ онлайн» купить билеты на самолет или поезд, забронировать номер в гостинице, заказать столик в кафе и приобрести билеты в кино.

Чтобы воспользоваться услугами голосового ассистента, нужно запустить мобильное приложение «ВТБ онлайн», сказать: «Привет, ВТБ!» или кликнуть на соответствующую иконку в «ВТБ онлайн».

Наиболее часто пользователи приложения просят голосового ассистента помочь перевести деньги по номеру телефона.

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