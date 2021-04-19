Портал «Узнай Москву» подвергся модернизации

Общедоступный онлайн-путеводитель по столице — портал «Узнай Москву» — модернизировали. Он стал более удобным и функциональным. На сайте изменили дизайн, выполнив его в едином стиле с главной страницей, обновили разделы и запустили дополнительные инструменты. Теперь пользователям еще проще находить информацию и планировать маршруты для прогулок.

«“Узнай Москву” — это постоянно пополняемая база знаний и одновременно гид по столице. Здесь размещены описания уже более трех тысяч достопримечательностей. Вместе с развитием портала растет и его аудитория. За прошлый год им воспользовались 2,5 млн раз. Кстати, некоторые улучшения подсказали сами пользователи. При обновлении ресурса мы учли предложения, поступившие от москвичей», — отметила заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Одно из главных обновлений — улучшение функции поиска. Найти интересующее здание, памятник или маршрут можно по его названию, адресу и даже ближайшей станции метро. Для этого достаточно нажать на значок лупы в правом верхнем углу главной страницы. А на интерактивной карте города объекты к тому же отмечены тематическими иконками, например значком памятника или музея. Таким образом, гуляя по столице, пользователи могут в несколько кликов получить справку об объекте, мимо которого они проходят. «Узнай Москву» также подскажет, какие достопримечательности и тематические путеводители пользуются наибольшей популярностью.

У страницы каждого памятника, здания и музея на сайте есть превью с основной информацией. Если раньше здесь отображались только название, адрес и рейтинг, то теперь еще ближайшая станция метро и расстояние до достопримечательности в километрах. В превью указано, доступны ли на основной странице объекта аудиогид, панорамные снимки, фотографии, видео и виртуальные туры.

В новой версии портала «Узнай Москву» появилась еще одна полезная функция — возможность проложить наиболее короткий пеший маршрут по городу. Все, что нужно сделать, — открыть страницу интересующего объекта, а затем нажать на кнопку «Проложить маршрут», расположенную рядом с интерактивной картой. Навигатор в том числе подсчитает, сколько времени займет путь.

Изменились и основные разделы — так, «Маршруты» дополнились новыми фильтрами. В левой панели страницы перечислены виды путеводителей. Например, по паркам и усадьбам, району, историческим местам. А квесты в одноименном разделе можно фильтровать не только по теме, но и по времени прохождения. Кроме того, в некоторых квестах появятся видео- и аудиовопросы.

«Узнай Москву» — это интерактивный городской гид, где опубликованы фотографии и описания более двух тысяч зданий, 662 памятников, 324 музеев. На портале есть 82 квеста и более 150 тематических маршрутов по разным районам города. Над проектом работают столичные департаменты информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.

В разделе «Музеи» пользователи могут выбрать культурные площадки по категориям, например краеведческий, литературный или естественно-научный музей. В разделе «Здания» дома и старинные усадьбы можно сортировать по архитектурному стилю, дате постройки, расположению и наличию виртуальных туров по интерьерам.

В разделе «История города» самые важные вехи разделены по столетиям. Так, если кликнуть на XIX век, портал покажет, какие больницы открылись в этот период, как расширялась география уличного освещения и какие значимые для города проекты утвердили и воплотили в жизнь. Хронологическая лента охватывает эпохи от XII века до наших дней.

Для удобства москвичей и туристов создано мобильное приложение «Узнай Москву». Оно доступно в App Store и Google Play.