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В мобильном банке ВТБ появилась темная тема

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ВТБ объявил о запуске темной темы в мобильном банке «ВТБ онлайн» на платформах iOS и Android — она экономит заряд батареи и может облегчить восприятие текста при слабом освещении. Пользователям предлагается самостоятельно выбрать тему оформления и при необходимости изменить ее в любой момент.

«При запуске нового «ВТБ онлайн» мы дали возможность пользователям настроить интерфейс приложения под свои задачи. Вы можете самостоятельно определить, как будет выглядеть главный экран приложения, как будут отображаться карты и счета, изменить порядок расположения разделов или вовсе скрывать ненужные. Сейчас мы добавили возможность выбрать тему оформления приложения — светлую или темную. Темная тема уже стала неотъемлемым функционалом любого приложения, ее поддерживают Google, Apple, Facebook и многие другие компании. Она экономит расход батареи, облегчает работу при слабом освещении и повышает продуктивность, также с ней легче работать людям с нарушениями зрения», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По умолчанию в мобильном банке ВТБ установлен светлый фон. Чтобы поменять его, необходимо в профиле пользователя на главном экране выбрать «Настройки», затем — «Выбрать тему». Пользователь сможет установить один из трех предложенных вариантов: светлую, темную или системную темы. Последняя из них предполагает установку темы, выбранной пользователем в операционной системе смартфона.

Кроме того, теперь в «ВТБ онлайн» можно настраивать вид иконки приложения — клиенты смогут выбрать один из девяти понравившихся вариантов. Сама иконка стала интерактивной: при нажатии на нее с главного экрана смартфона можно быстро перевести и запросить деньги, оплатить сотовый или счета по QR-коду.

ВТБ запустил новый мобильный банк в ноябре 2020 г. «ВТБ онлайн» стал работать в два раза быстрее, предельная нагрузка выросла в три раза, а часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. К концу 2022 г. банк планирует увеличить число активных пользователей «ВТБ онлайн» в 1,5 раза — до 15 млн клиентов.

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