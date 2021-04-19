Viber расширит количество участников групповых видеозвонков до 30 человек

Viber отметил рост популярности некоторых своих сервисов, среди которых одним из наиболее используемых стали видеозвонки. Популярность функции объясняется тем, что многие пользователи, вынужденно перешедшие на дистанционный формат, стали больше пользоваться сервисами для удаленного общения.

Мессенджер всегда стремился соответствовать запросам пользователей, а потому сейчас, в эпоху новой нормы, планирует расширить возможности одной из своих самых востребованных функций. На сегодняшний момент в Viber в групповых видеозвонках могут участвовать 20 человек, а в ближайшем будущем это число увеличится до 30. Количество было выбрано не случайно: 30 — это средняя численность класса в образовательном учреждении и оптимальный размер для бизнес-команды.

Для того чтобы начать групповой видеозвонок, пользователю нужно выполнить три шага: нажать на значок видео в правом верхнем углу экрана любого группового чата; выбрать контакты для подключения к звонку; нажать на кнопку вызова.

Если звонок уже начат и нужно пригласить нового пользователя, достаточно нажать кнопку «Добавить» и выбрать нужный контакт.

«Мы очень рады, что групповые видеозвонки в Viber пользуются высокой популярностью среди пользователей. Viber стремится к тому, чтобы приложение было удобно пользователям, и они могли учиться, общаться с коллегами по работе и оставаться на связи с близкими, друзьями, даже находясь в разных частях мира», — отметила Анна Мигаль, старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber.

Ранее в групповых видеозвонках Viber уже появилась возможность видеть всех участников звонка на одном экране, а при желании сфокусироваться на ком-то одном. Групповые видеозвонки абсолютно бесплатны и не ограничены по времени.

Групповые видеозвонки на 30 человек в ближайшем будут доступны всем пользователям мобильной и ПК-версий Viber.