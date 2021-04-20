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5 актуальных вопросов про работу с фрилансерами в России

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Рынок фриланса в РФ продолжает расти. Почему заказчики и исполнители выбирают работу напрямую?

1. Почему фриланс набирает популярность?

Фриланс — это современный формат работы, когда заказчик формирует задание, а специалист выполняет его дистанционно. Перед началом работы заказчик создает задачу, а затем выбирает исполнителя согласно его специализации, опыту, отзывам и портфолио. Множество профессионалов выбрали вариант работы из дома и регулярно получают заказы.

Одним из первых сервисов, который предложил удобный формат сотрудничества, стал маркетплейс Freelancehunt.ru. Исполнители получили возможность публиковать портфолио, а заказчики — выбирать специалиста для проекта.

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Популярность работы с фрилансерами в России растет с каждым годом. Если 15 лет назад на сервисе было зарегистрировано 200 заказчиков, то сегодня их количество превышает 200000. Ежегодно этот показатель увеличивается на 20-30%.

2. Какие заказы можно поручать фрилансерам?

Перечень категорий, в которых работают исполнители, превышает 120 направлений. Самые востребованные — программирование, дизайн, работа с текстами, маркетинг, продвижение и другие. В последние годы все больше заказов приходится на программистов, количество проектов по разработке мобильных приложений увеличилось за год на 38%.

Вторым по актуальности считается направление дизайна. Самый конкурентный заказ — это разработка логотипа, на один опубликованный проект в среднем приходится 43 отклика.

В 2020-м вдвое вырос спрос на бухгалтеров и юристов. Многие предприниматели меняют подходы и обращаются к специалистам на аутсорсе, а финансовые и юридические услуги нужны практически всем.

3. Где и как разместить заказ?

Почти четверть миллиона заказчиков выбирают для работы сервис Freelancehunt.ru. Пользователи отмечают надежность и удобство в работе, а также возможность сотрудничать с исполнителями, чьи личности проверены. Заказчикам не нужно платить за публикацию проектов, а фрилансерам — покупать доступ к заказам. Платные услуги не обязательны, но повышают эффективность работы.

Разместить заказ на сервисе очень просто. Если у вас еще нет своего аккаунта, стоит зарегистрироваться. Затем необходимо опубликовать проект с описанием задачи. Буквально через считанные минуты после публикации задания начнут приходить отклики от потенциальных исполнителей. Среди кандидатов можно выбрать лучшее предложение, а затем обсудить условия сотрудничества в Рабочей области проекта. Если что-то не получается, служба поддержки оперативно даст ответ на любой вопрос.

4. Безопасна ли работа с фрилансерами?

Существует два варианта работы с исполнителями. Первый, когда вы находите исполнителя на сервисе и ведете работу напрямую. В этом случае заказчик сам несет ответственность за сделку.

— Однако 97% всех проектов проходит через сервис Сейф, в котором фриланс-площадка выступает гарантом сделки, хранителем средств и арбитром в случае возникновения спорных ситуаций, — объясняет основатель Freelancehunt.ru Олег Топчий. — Заказчик может быть спокоен за сохранность денег в случае, если исполнитель не справится с задачей или окажется ненадежным. Фрилансерам гарантируют получение оплаты при выполнении обязательств.

5. Какие преимущества работы с фрилансерами?

Основные причины, по которым предприниматели выбирают работу с фрилансерами — более дешевая цена по сравнению с агентствами, возможность найти специалиста под конкретный проект, при этом отсутствие обязательств по его оформлению.

В непростом 2020-м многие предприниматели начали оптимизировать процессы, обращаясь напрямую к исполнителям. Им платят за конкретно выполненную задачу.

Узнайте больше, как Freelancehunt.ru поможет в выполнении ваших задач.

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