Число самозанятых на Aliexpress утроилось в 2021 году

С начала 2021 г. количество продавцов маркетплейса Aliexpress в статусе самозанятых граждан выросло в три раза — сейчас на платформе их около 3 тыс. Ассортимент товаров в магазинах самозанятых продавцов превышает 40 тыс. позиций.

Самый большой оборот от продаж самозанятым продавцам на Aliexpress приносят товары для дома и сада. Затем идут спорттовары, аксессуары, товары для офиса и школы, украшения. В отличие от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перед самозанятыми стоит ряд ограничений: в частности, закон разрешает им продавать только продукцию собственного производства, не подакцизную и не подлежащую маркировке.

Aliexpress работает с самозанятыми продавцами с августа 2020 г. — до тех пор открыть магазин на платформе могли только юрлица или ИП. Чаще всего самозанятые открывают магазины с товарами для дома и сада (20%), автотоварами (10%), продукцией для красоты и здоровья (9%), спортивными товарами (8%).

Больше всего на платформе самозанятых из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Краснодарского края и Ростовской области. Всего же на Aliexpress более 45 тыс. продавцов из России — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.