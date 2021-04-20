Спецпроекты

Число самозанятых на Aliexpress утроилось в 2021 году

Интернет E-commerce

С начала 2021 г. количество продавцов маркетплейса Aliexpress в статусе самозанятых граждан выросло в три раза — сейчас на платформе их около 3 тыс. Ассортимент товаров в магазинах самозанятых продавцов превышает 40 тыс. позиций.

Самый большой оборот от продаж самозанятым продавцам на Aliexpress приносят товары для дома и сада. Затем идут спорттовары, аксессуары, товары для офиса и школы, украшения. В отличие от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перед самозанятыми стоит ряд ограничений: в частности, закон разрешает им продавать только продукцию собственного производства, не подакцизную и не подлежащую маркировке.

Aliexpress работает с самозанятыми продавцами с августа 2020 г. — до тех пор открыть магазин на платформе могли только юрлица или ИП. Чаще всего самозанятые открывают магазины с товарами для дома и сада (20%), автотоварами (10%), продукцией для красоты и здоровья (9%), спортивными товарами (8%).

Больше всего на платформе самозанятых из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Краснодарского края и Ростовской области. Всего же на Aliexpress более 45 тыс. продавцов из России — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.



Другие материалы рубрики

Названы самые редкие и экзотичные ИТ-вакансии в России

Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями

Российские власти отомстят YouTube за обиды Кадырова и Соловьева

Новая разработка изобретателя торрентов взвинтит во всем мире цены на жесткие диски и SSD

Вожди российской цифровизации в разы потеряли в доходах

Когда роботы заменят человека на производстве

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн

Смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM

Техноблог

Опасно ли пользоваться смартфоном в грозу?

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД Почему для бизнеса так важна отказоустойчивость ЦОД CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных