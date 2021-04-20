Fix Price запустила новое мобильное приложение

Fix Price запустила новое мобильное приложение. Теперь пользователям доступен расширенный функционал полезных опций и более удобный интерфейс. Часть функционала перешла из предыдущей версии приложения: например, возможность следить за актуальными акциями, поиск адресов магазинов, возможность добавления избранных товаров и пр.

Для участников программы лояльности Fix Price будут доступны дополнительные опции. Возможность просмотра истории совершенных покупок (в том числе, с историей начисления и списания баллов по карте программы лояльности). Возможность использования электронной версии карты для начисления баллов.

Среди ключевых функций также осталась возможность выбора «Любимых категорий» для получения увеличенного количества баллов на карту лояльности.

С 19 апреля в силу вступили изменения правил программы лояльности Fix Price, согласно которым покупатели получают в виде баллов на карту 10% от стоимости товаров из «Любимых категорий» (вместо прежних 5%) и могут оплатить ими до 50% от стоимости следующих покупок. За каждую четвёртую покупку в течение месяца на товары из «Любимых категории» на карту Fix Price начисляется в два раза больше баллов (20% от стоимости товара вместо прежних 10%). Приобретая товары, участвующие в акциях, пользователи получают возможность накапливать до 30% баллов от стоимости покупок. Списание баллов производится по курсу 1 балл = 1 рубль.

«В перспективе мы планируем расширить функционал мобильного приложения, чтобы сделать процесс совершения покупок в FixPrice еще более удобным для наших клиентов. Одной из опций, которая появится в приложении в будущем, станет виртуальная карта лояльности, позволяющая покупателям накапливать и списывать баллы с помощью смартфона, не имея при себе физической карты» — прокомментировали в пресс-службе компании.

Новая версия мобильного приложения уже доступна для смартфонов с операционной системой iOS, до конца апреля FixPrice планирует выпустить обновленную версию и для операционной системы Android.