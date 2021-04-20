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В мобильном приложении банка «Открытие» на Android стали доступны ПИФы УК «Открытие»

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С апреля 2021 г. оформление ПИФов стало доступно клиентам в мобильном приложении банка «Открытие» на платформе Android. В декабре 2020 г. управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») реализовала этот функциональность для iOS. Таким образом, УК «Открытие» и банк «Открытие» продолжают работать над тем, чтобы процесс инвестирования становился максимально комфортным для всех клиентов.

Так же, как и на iOS, оформить покупку паев на Android можно в разделе «Инвестиции» мобильного приложения банка «Открытие». Подобрать и приобрести инвестиционный продукт можно в зависимости от финансовых целей.

Клиентам доступны семь открытых ПИФов. В мобильном приложении можно ознакомиться с основными параметрами каждого фонда, рекомендуемым сроком и валютой инвестирования, а также динамикой стоимости пая и ежемесячными аналитическими обзорами рынка.

Благодаря простоте линейки ОПИФ УК «Открытие» клиент может выбрать фонд в приложении в соответствии со своими предпочтениями по доходности и риску, а также валюте портфеля: на рынках акций – «Открытие – Акции» (рубли) и «Открытие – Лидеры инноваций» (доллары США), на рынках облигаций – «Открытие – Облигации» (рубли) и «Открытие – Еврооблигации» (доллары США), либо смешанные портфели – «Открытие – Сбалансированный» (рубли) и «Открытие – Глобальные инвестиции» (доллары США). Также клиент может выбрать ОПИФ «Открытие — Золото».

Процедура оформления ПИФов в мобильном приложении проходит полностью в режиме онлайн: комплект документов можно подписать с помощью кода подтверждения из смс, а средства переводятся без комиссии со счета в банке.

Минимальная сумма инвестирования при покупке ПИФов УК «Открытие» в мобильном приложении банка «Открытия» составляет 1 тыс. руб., докупить паи можно на сумму от 100 руб.

Илья Корнев, начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие», отметил: «Мы считаем, что наши клиенты должны иметь одинаковый доступ к инвестированию вне зависимости от того, какую платформу они используют – iOS или Android. Поэтому запуск оформления паёв в мобильном приложении на Android – важный и своевременный шаг к повышению комфорта для розничных инвесторов, который стал возможен благодаря тесной интеграции с банком «Открытие»».

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