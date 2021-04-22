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ЦРПТ разработал калькулятор технических решений для маркировки молочной продукции

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«Центр развития перспективных технологий» разработал калькулятор технических решений для выбора наиболее оптимальных способов подключения к системе маркировки «Честный знак» предприятий, осуществляющих выпуск молочной продукции. Сервис доступен на сайте «Честного знака».

«Мы проанализировали весь объем данных по маркировке молочной продукции, запросы предприятий отрасли и органов власти, предложения интеграторов и производителей оборудования, а также типографий, и подготовили калькулятор технических решений на сайте системы «Честный знак». Он позволяет в зависимости от размера предприятия, предпочитаемого способа нанесения кодов и типа агрегации получить перечень необходимого оборудования и программного обеспечения, ознакомиться с предложениями интеграторов и типографий и выбрать из них наименее затратные с точки зрения инвестиций. Важно отметить, что ЦРПТ не выступает посредником и выгодополучателем по перечисленным решениям. Все коммерческие взаимоотношения между поставщиками решений и участниками оборота идут напрямую, без нашего участия. Всего к системе маркировки молочной продукции присоединилось 12891 компания, из них 1772 – производители. Они заказали в «Честном знаке» 253 млн кодов маркировки», - сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Маркировка молочной продукции в России в добровольном режиме началась с 20 января 2021 г. C этого дня любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции. До введения обязательности оператор «Честного знака» будет выдавать коды маркировки бесплатно, что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота. Маркировка вводится поэтапно и с 1 июня 2021 г. станет обязательной для сыров и мороженого.

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