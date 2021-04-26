ProductCamp запускает «онлайн-город» ProductLand

Сообщество продуктологов ProductCamp при поддержке онлайн-университета ProductStar объявляет о запуске «онлайн-города» ProductLand. За первую неделю на площадке уже разместили свои интерактивные здания «Сбер», CDEK, «Авито», TIBURON Research.

Проект ProductLand появился благодаря развитию старейшего в России сообщества продуктологов ProductCamp Russia & EE, встречи которого проходят онлайн и оффлайн в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и крупных городах Украины и Казахстана. За 10 лет работы комьюнити была создана база знаний и кейсов от участников и компаний лидеров рынка. Создатели ProductLand объединили сообщество в новом интерактивном формате онлайн-города и перенесли весь функционал для бизнеса на удобную онлайн-площадку.

Платформа ProductLand станет дополнительным маркетинговым инструментом для развития HR-бренда компаний и позволит быстрее закрывать вакансии в сфере Digital и IT. Для профессионального сообщества ProductLand — это площадка для обучения, построения карьеры, нетворкинга и обмена идеями.

ProductLand.ru — это современная eduployment платформа (education+employment), единое диджитал-пространство для компаний и специалистов, отвечающих за создание продуктов и сервисов. ProductLand является полноценным карьерным и образовательным инструментом. Для максимального погружения в профессию и приобретения новых навыков участникам предоставляется доступ к подкастам, обучающим видео, симуляторам, курсам, хакатонам, базе менторов и тематических клубов.

«Цель ProductLand — создать вовлеченное мотивированное сообщество и обеспечить быстрое и качественное закрытие вакансий в компаниях, построивших свои интерактивные здания на площадке. Наш подход заключается в том, чтобы с помощью специально разработанных тестовых заданий, создавать максимально релевантные соответствия между вакансиями и кандидатами. Через площадку ProductLand мы планируем закрывать до 50% вакансий от наших партнеров. Также для дополнительного вовлечения мы предлагаем участникам интерактивные кейсы, видеоматериалы, игры, челенджи и многое другое. По нашим данным, позиционирование и развитие HR бренда компании в продуктовом комьюнити снижают конечную стоимость найма сотрудника до 30%», — прокомментировал запуск проекта Михаил Карпов, CEO ProductStar.

«Сбер впервые презентовал на площадке ProductLand возможности для продактов. В этом году тематика стенда была посвящена экосистеме. Платформа позволила объединить сразу несколько направлений - продвижение продуктовой экспертизы, а также развитие HR-бренда Сбера и экосистемы», — прокомментировал Илья Забелин, руководитель Продуктового офиса Сбер.

«Мы решили поддержать ProductLand, так как идея объединить продуктовое сообщество на одной площадке для обмена опытом между участниками рынка назрела уже давно. С одной стороны, мы заинтересованы в том, чтобы привлекать продакт-менеджеров на свои проекты — у нас всегда есть открытые вакансии. С другой стороны, нам важно, чтобы наши продакты общались с коллегами не только внутри компании, но и с широким кругом внешних специалистов разного уровня, делились своими наработками, имели возможность профессиональной рефлексии.

На наш взгляд, ценность проекта в его актуальности — сегодня все больше компаний признают необходимость работы в продуктовой логике. Ни маркетинг, ни разработка без продуктовой составляющей обходиться не могут. ProductCamp сделал важный шаг в развитии продуктового сообщества и объединил эти потребности на одной площадке», — прокомментировала Ольга Сгибнева, директор по маркетингу CDEK.

Онлайн-город ProductLand создан по принципу Open Source, где каждый участник может поделиться своими знаниями и внести свой вклад в развитие проекта. В настоящий момент проект находится на этапе строительства, но уже сегодня на площадке можно найти структурированные материалы с прошедших мероприятий ProductCamp, прокачать свои навыки на тренажере на реальных кейсах, заглянуть в коворкинг, принять участие в командном продуктовом хакатоне и даже найти новую работу. Также в ProductLand можно построить свой дом или предложить любой архитектурный объект на рассмотрение. Для корпоративных клиентов цена на размещение здания в ProductLand рассчитывается индивидуально из расчета площади и высоты архитектурного объекта, а также функционала и задач компании, который планируется реализовать.

Eduployment проекты, находящиеся на стыке образовательных и карьерных сервисов, активно развиваются в России и мире. На данный момент они напоминают классические HR-агентства или витрины продуктов со схожей стилистикой. По версии Business Insider и CPO Adobe Скотта Бельски (Skott Belsky), eduployment-проекты входят в топ-8 технологических трендов 2021 года.