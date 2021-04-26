«Сбер» запустил платформу виртуальных персонажей Visper

С сегодняшнего дня доступна бета-версия онлайн-платформы для создания виртуальных визуальных персонажей Visper, разработанная командой SberDevices. Сейчас с помощью сервиса любой пользователь может анимировать презентацию или создать видеоролик с сопровождением визуальными персонажами. Персонажей можно использовать для решения задач в различных областях: в маркетинге, для сервисов онлайн-обучения, создания развлекательного и новостного медиаконтента, а также контента для соцсетей. Однако уже скоро возможности платформы существенно расширятся, в том числе пополнятся решениями для геймдев индустрии, когда на базе инструментов Visper разработчики смогут создавать аватаров и персонажей для игр. На этапе бета-тестирования доступ к платформе будет открыт бесплатно.

Рынок видеоконтента огромен, и практически всем сегментам бизнеса рано или поздно требуются видеоформаты для продвижения своих услуг. Разработчики Visper предложили полуавтоматизированный процесс превращения презентации в видео с визуальными персонажами, сделав его максимально простым и не требующим технических навыков. Нужно только задавать желаемые параметры, дальше платформа всё сделает сама. Кроме того, впервые на российском рынке пользователи получат инструмент создания видеороликов из уже готовых презентаций классических форматов (например, PDF).

Создавая виртуального персонажа, пользователь может выбрать внешний вид персонажа — доступны различные варианты образа и стиля; выбрать голосовую модель для синтеза речи персонажа — нейтральную, приветливую или деловую; добавить жестикуляцию, например, жесты обращения или лайка — персонаж может поздороваться со зрителями или обратиться к ним во время рассказа; добавить изображение или видео в качестве сопроводительного материала ролика с персонажем.

Веб-интерфейс платформы прост в использовании, и на текущий момент имеет два основных раздела: рабочий и монтажный столы.

На рабочем столе собраны все ранее сгенерированные пользователем ролики, а также незавершённые черновики. Переход к созданию нового видео осуществляется в трёх вариантах — с нуля, из готовых презентаций в формате PDF, либо на основе ранее сгенерированных роликов. Кроме того, пользователь по умолчанию получает доступ к трём документам-шаблонам, на основании которых может создавать свои собственные ролики.

В разделе для монтажа выполняются настройки персонажа и добавление текста для ролика. Здесь можно регулировать расположение и масштаб персонажа и контента в кадре, отключать контент или визуальное отображение диктора, менять фоны, а также прослушивать фрагменты синтезированной речи и сцены целиком. С монтажного стола ролик можно отправить на генерацию, либо сохранить для последующего редактирования.

Перед созданием любого ролика пользователь попадает на страницу управления виртуальными персонажами, где выбирает фон, голос и образ, а также даёт персонажу имя. Здесь же отображаются ранее созданные персонажи и есть опция генерации новых.

Одной из главных особенностей персонажей Visper является наличие жестикуляции, что, как и в жизни, помогает акцентировать внимание на ключевых тезисах и удерживать внимание аудитории. В ближайшее время будет добавлена опция автоматического подбора жестов: пользователю достаточно будет загрузить текст и проверить, правильные ли подсказки визуальный персонаж получил от алгоритмов. Более того совсем скоро платформа пополнится инструментами генерации трёхмерных персонажей.