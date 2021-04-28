НЛМК и «Крок» запустили электронные сертификаты качества и систему QR-кодирования для готовой металлургической продукции

Группа НЛМК и «Крок» завершили разработку и тиражирование системы QR-кодирования готовой продукции и электронных сертификатов качества. Решение ориентировано на покупателей всех видов плоского и сортового проката, производимого группой в России. Клиенты компании теперь могут получать информацию по отгруженной продукции через онлайн-сервис. Это позволяет ускорить передачу сертификатов качества покупателям с нескольких дней до 10 минут, в разы быстрее обрабатывать рекламации и в целом снизить издержки группы и ее клиентов на поиск и хранение документов. Система разработана «Крок» на базе единой цифровой платформы (ЕЦП) НЛМК и интегрирована с системами планирования и управления производством MES (manufacturing execution system).

Главная задача проекта – повысить качество сервиса и лояльность покупателей, которым Группа НЛМК ежедневно передает тысячи сертификатов качества. Над проектом работало более 100 специалистов группы НЛМК и «Крок».

За девять месяцев объединенной ИТ-команде удалось унифицировать бизнес-процессы департамента продаж и сократить время передачи сертификатов покупателям продукции, производимой на четырех российских площадках: Новолипецком комбинате, «НЛМК-Урал», «НЛМК-метиз» и «НЛМК-Калуга».

Благодаря новому механизму поступления документов в единое электронное хранилище покупатели могут получать сертификаты качества за несколько минут. Раньше на это уходило от трех до 10 дней. Упростится и складской учет – данные из сертификатов по приобретенной продукции могут передаваться в системы покупателей автоматически. Кроме того, новый подход поможет снизить расход бумаги, от которой НЛМК планирует полностью отказаться в будущем при документообороте с контрагентами.

За рекордное для проектов такой сложности и масштаба время объединенная команда группы НЛМК и «Крок» разработала и внедрила набор сервисов: сервис для подписания сертификатов качества электронной подписью, веб-страницы для просмотра сертификатов на экспортную продукцию (на английском языке) и продукцию, маркируемую Datamatrix-кодами, мобильное приложение для проверки сотрудниками НЛМК качества погрузки продукции в транспортные средства и сервис для подачи обращений покупателями группы по несоответствиям продукции в электронном виде (подача претензий по QR-коду). Также специалисты «Крок» настроили API для интеграции сервиса с информационными системами покупателей группы.

«В рамках проекта мы не только решили важную бизнес-задачу, но и создали основу для бесшовной интеграции с информационными системами наших ключевых партнеров. Внедренные решения позволяют автоматизировать и максимально упростить приемку нашей продукции на складах клиентов, а также синхронизировать учет и планирование логистики. Мы строим работу с нашими клиентами так, чтобы цифровые решения облегчали взаимодействие, повышали уровень сервиса и создавали ценность для нас и клиентов, и это самая эффективная стратегия развития», – сказал руководитель проектного офиса группы НЛМК Борис Ашрафьян.

Каждая единица продукции имеет уникальный QR-код, по которому пользователь может скачать сертификат качества, узнать технические характеристики продукции, подтвердить производителя.

Принцип работы сервисов при отгрузке продукции такой: покупатель считывает сканером или мобильным приложением QR-код, размещенный на этикетке, и моментально получает всю информацию о единице продукции, в том числе электронный сертификат качества с основными характеристиками продукции, который полностью заменяет бумажный документ. Клиент может его скачать в своем личном кабинете на сайте nlmk.shop, даже пока груз в пути. Такой сертификат легко предоставить дальнейшим покупателям и конечным потребителям – подлинность электронной подписи на нем быстро проверяется.

Сервис HЛМК Quality, доступный при авторизации покупателя на сайте, позволяет ускорить разбор рекламаций и используется для фотографирования дефектов. С его помощью покупатель может отправить фото и описание дефектов готовой продукции в электронный архив НЛМК, отсканировав QR-код на бирке или этикетке. Это обеспечивает быстрое получение обратной связи от покупателя и позволяет моментально найти сертификат качества и весь пакет документов, который формировал НЛМК. Раньше процесс отработки претензий мог затягиваться на несколько дней.

За разработку ПО отвечал «Крок». ИТ-специалисты развивали систему, используя элементы гибкой разработки на базе ЕЦП НЛМК. ЕЦП – это среда для быстрой разработки, которая позволила работать над проектом одновременно более ста специалистам. Кроме того, после запуска систем ЕЦП используется в процессе регулярного мониторинга полноты передачи сертификатов качества в ЕЦП – группа получает отчеты о количестве выданных сертификатов по каждому цеху площадки.

Это был один из первых проектов в группе, который реализовали на ЕЦП. Платформу продолжают применять для разработки и других сервисов металлургической компании.

Особенностью проекта стал сложный ИТ-ландшафт группы НЛМК – на каждом заводе, в каждом цехе свое оборудование и связанные с ним MES-системы, а также системы корпоративного класса (ERP, CRM и пр.)

«От качества интеграции с MES-системами напрямую зависел бизнес-эффект, который планировал получить заказчик, – сказал руководитель направление «Цифровые решения для промышленности» ИТ-компании «Крок» Иван Попков. – С помощью единой цифровой платформы и микросервисной архитектуры мы смогли быстро запустить сервисы, объединив при этом десятки систем. Это помогло заказчику ускорить процесс оформления отгрузки. До нескольких часов сокращен разрыв между MES и другими системами, а также издержки на формирование, передачу, сканирование и хранение сертификатов качества. Все сложилось в этом проекте – наличие ЕЦП, гибкое управление проектом, глубокая вовлеченность бизнес-заказчика и, конечно, совместная эффективная работа «Крок» и НЛМК в единой команде. Все работали на результат, не разделяя, кто тут заказчик, а кто подрядчик».