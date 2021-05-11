Гендиректор REG.RU Алексей Королюк вошёл в число экспертов Государственной Думы

Генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Алексей Королюк вошёл в экспертный совет при Комитете Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

В экспертный совет входят 87 человек — это представители разных сегментов информационной отрасли. Орган создан в 2014 году для сотрудничества законодательной власти и профильных профессиональных ассоциаций, СМИ, компаний в сфере связи, IT и других. Эксперты совета способны дать развёрнутую оценку законодательным новшествам.

«Присутствие в экспертном совете — это возможность влиять на законодательное творчество, чтобы решения соответствовали духу времени и учитывали нюансы опыта каждого эксперта из разных отраслей. Инвестиция своего времени, экспертизы и опыта — большая ценность, которую предприниматели могут внести в этот процесс. По моим наблюдениям, во многих комитетах Государственной Думы сегодня не хватает участников из предпринимательской среды, либо они уделяют этому недостаточно времени», — рассказывает Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

Алексей Королюк основал 7 успешных бизнесов, среди них REG.RU — российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имён (2200000 клиентов, 3300000 доменов на обслуживании, 39000000 оказанных услуг).

Участвовал в команде разработки Правил доменной зоны .РФ. Член-эксперт рабочих групп по закону о Персональных данных, законопроекту о Суверенном рунете. Инициатор налоговых изменений в сфере IT и Интернет-индустрии. Председатель Комитета регистраторов Координационного центра .RU и .РФ в 2015-2016. В 2020 году вошёл в состав Комитета по развитию доменного пространства Координационного центра .RU и .РФ. Награждён почётной грамотой Президента РФ за заслуги в становлении и развитии Рунета.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и сегодня обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU расположены в 30 городах России и СНГ. В 2021 году REG.RU исполняется 15 лет.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, https://t.me/regru, https://twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.