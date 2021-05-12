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Delivery Club и КБ «Стрелка» запустили образовательную программу для велокурьеров

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Сервис доставки еды Delivery Club при экспертной поддержке консалтинговой компании КБ «Стрелка» подготовил программу обучения велокурьеров. Программа находится в открытом доступе на сайте velo.delivery-club.ru и доступна на русском, узбекском, киргизском и таджикском языках. Доступный формат образовательной программы позволит курьерам подготовиться к работе в городе на велосипеде, повысить безопасность движения как самих курьеров, так и других участников дорожного движения.

Образовательные материалы разработаны с учетом лучших мировых практик. В основу программы легли гайды и чеклисты, которые применяются государственными органами, велоактивистами и сотрудниками крупных сервисов доставки из Америки, Европы и Азии. В тестировании материалов приняли участие курьеры Delivery Club, в том числе носители разных языков.

Подготовленная при экспертной поддержке КБ Стрелка программа интегрирована в систему обучения курьеров Delivery Club. Курьеры получат памятки с правилами безопасного передвижения. Они смогут ознакомиться с материалами в мобильном приложении, а ключевые правила будут регулярно публиковаться в информационных каналах для курьеров. Также в специальном разделе сайта курьеры Delivery Club будут проходить тестирование, результаты которого автоматически увидят специалисты логистического департамента.

Воспользоваться образовательной программой могут также сотрудники других сервисов доставки и ресторанов. Через форму обратной связи представители других компаний смогут получить бесплатный доступ к программе тестирования, позволяющей видеть результаты своих курьеров.

«Для безопасного передвижения на велосипеде в городе мало прочитать ПДД, нужно знать множество нюансов. Мы обнаружили, что в открытом доступе нет источников информации, полнота которых соответствовала бы нашим требованиям, и решили создать такой ресурс вместе с КБ «Стрелка». Образовательная программа адресована не просто велосипедистам, она учитывает именно особенности работы курьеров на велосипедах. Мы также проиллюстрировали все ключевые аспекты и перевели программу, чтобы курьеры могли изучить ее на своем родном языке», – комментирует директор по развитию Delivery Club Олег Хаустов.

«Сегодня горожане сталкиваются с большим количеством новых вызовов — климатических, эпидемиологических, социальных. Чтобы адаптировать город к изменениям, важно не только обновлять инфраструктуру, но и работать со сценариями использования уже существующих объектов. Программа для велокурьеров, разработанная командой Delivery Club при участии КБ Стрелка, позволит сделать поездки на велосипедах более комфортными и безопасными, не дожидаясь глобальных инфраструктурных изменений», – отметила Анастасия Щербакова, управляющий директор проектов КБ «Стрелка».

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