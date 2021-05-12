Дизайнеры интерьеров теперь могут получать электронные чаевые

У дизайнеров Rerooms — онлайн-сервиса по обустройству дома от индивидуального дизайн-проекта по фиксированной цене до покупки мебели и товаров — появилась возможность получать электронные чаевые с помощью CloudTips — сервиса для безналичных чаевых, донатов и адресных пожертвований от «Тинькофф» и CloudPayments.

За первые две недели работы сервиса средняя сумма онлайн-чаевых дизайнерам Rerooms составила 2 758 рублей, максимальная сумма за одну транзакцию — 4 000 рублей. В комментариях к чаевым клиенты благодарят дизайнеров за хорошую работу, профессионализм, взаимопонимание внеплановые переработки.

Оставить электронные чаевые дизайнерам просто и удобно. После того, как дизайн-проект готов, заказчику поступает уведомление о готовности работы с предложением оставить онлайн-чаевые дизайнеру, если работа понравилась. По ссылке из уведомления клиент попадает на персональную страницу оплаты дизайнера, где может перевести произвольную сумму чаевых и оставить отзыв. Дизайнер получит деньги на свою банковскую карту. Отправить электронные чаевые можно с помощью банковской карты или Apple Pay и Google Pay. В компании ожидают, что онлайн-чаевые в среднем составят 5-10% от стоимости заказа, а обратная связь в виде комментариев к чаевым позволит дизайнерам сделать свою работу более эффективной и клиентоориентированной.

«Я рад, что список сфер, сотрудники которых получают чаевые, постоянно расширяется, так как чаевые — это не только дополнительный заработок сотрудника, но и благодарность, понимание того, что его работа важна и нужна клиентам, а значит — и стимул работать еще лучше. Надеюсь, список профессий, получающих электронные чаевые, будет постоянно расширяться и люди смогут удобно и безопасно благодарить тех, кто делает их жизнь лучше», — подчеркивает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

«Мы уверены, что текущая ситуация с Covid-19 способствует изменению потребительских предпочтений и смещает фокус потребления и выбора товаров в онлайн. А индустрия обустройства дома будет одним из основных бенефициаров данной ситуации, так как комфортное и удобное жилье становится ключевой потребностью любого человека, особенно в новой реальности, связанной с пандемией, — считает генеральный директор Rerooms Дмитрий Борисов. — Для нашей компании запуск электронных чаевых — это прекрасная возможность сделать понятную обратную связь от клиентов в сторону дизайнеров и поблагодарить их за тот отличный уровень сервиса, который они нашли в компании».