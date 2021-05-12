«РТ-техприемка» и Институт квантовой физики создадут ИТ-решение для исследования парниковых газов планеты

«РТ-техприемка» (входит в госкорпорацию «Ростех») и Институт квантовой физики (входит в ИРНИТУ) в рамках действующего соглашения о сотрудничестве планируют создать интернет-ресурс, с помощью которого можно будет проводить научные исследования и получать современные оценки поглощательной способности атмосферных газов. Данный проект будет полезен и доступен российским, международным ученым и специалистам, в частности, для получения данных о радиационных свойствах парниковых газов, присутствующих в атмосферах Земли, планет Солнечной системы, экзопланет и холодных звезд.

Спектроскопические методы позволяют определить состав газовых сред и охарактеризовать некоторые важные свойства молекулярных атмосфер. Интерпретация современных данных спектроскопического зондирования и идентификация молекулярного состава газовых сред требует соответствующего высокоточного теоретического расчета спектральных характеристик.

«В настоящее время перед научной группой ИКФ и «РТ-техприемки» стоит цель создать портал, на котором пользователи смогут онлайн выполнить расчеты нужных спектров. Мы хотели бы предусмотреть возможность предоставлять помощь наших специалистов в исследовании спектров отдельных молекул или их комплексов», – сказал первый заместитель генерального директора «РТ-техприемка» Денис Конончук.

«В научном сообществе все более широкое развитие получают мощные вычислительные ресурсы коллективного доступа, позволяющие интерпретировать результаты спектроскопических экспериментов и моделировать поглощательные свойства газов на основе наиболее современных научных представлений. Уже около 10 лет витала идея создания такого ресурса, где в сложных арифметических расчетах присутствовал бы искусственный интеллект. Присутствие ИТ-решения в реализации научных исследований в сфере спектроскопии позволит существенно повысить точность расчетов, оптимизировать их и сократить время, затрачиваемое для получения желаемых результатов подсчета. Данный портал, на самом деле, станет одним из этапов глобального научного проекта. Мы также хотели бы создать специальную межведомственную лабораторию, обладающую современным парком научного оборудования, которое должно позволить проводить высокоточные исследования сложных молекулярных спектров в интересах атмосферных приложений. где могли бы с помощью специализированного оборудования исследовать явление парниковых газов Земли», – сказал директор Института квантовой физики и доктор физико-математических наук Константин Казаков.

Напомним, что 2 ноября 2020 г. «РТ-техприемка» и ИРНИТУ заключили соглашение о сотрудничестве для совместного проведения исследовательской и прикладной работы в области спектроскопии, оптики и вычислительных технологий, а также научно-технического развития в области спектроскопии высокого разрешения и разработки оптических приборов, как для внутреннего, так и для внешнего рынка.