В приложении «Моя Москва» появилась история платежей

В мобильном приложении «Моя Москва» появился раздел «История платежей». Это архив счетов за городские услуги и штрафов, которые пользователи оплачивали через приложение. Здесь можно найти любой платеж, выполненный с 1 декабря 2020 г.

«Теперь архив счетов будет всегда доступен в смартфоне. Это поможет жителям быстро подтвердить оплату. С появлением нового раздела им не нужно хранить десятки бумажных квитанций дома, они всегда будут доступны в электронном виде в мобильном приложении “Моя Москва”», — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий.

Раздел «История платежей» отображается в сервисе «Мои платежи». Здесь можно найти архив платежей за городские услуги в категориях «Транспорт», «ЖКУ», «Образование» и «Федеральная служба судебных приставов (ФССП)».

Здесь можно найти и посмотреть квитанции об оплате единого платежного документа (ЕПД), штрафов ГИБДД, счетов за электроэнергию или занятия в кружках и секциях. Причем пользователям доступны не только данные о платежах по единым платежным документам, но и сами ЕПД в электронном виде. Все счета сортируются по датам оплаты. Чтобы просмотреть нужный, необходимо кликнуть на его наименование. Квитанции хранятся в разделе в формате pdf-файлов. Их можно скачать на телефон или переслать через мессенджер. Архив отображается на смартфонах с любой операционной системой — и iOS, и Android.

Мобильное приложение «Моя Москва» появилось в начале 2019 г. С момента начала работы мобильного приложения «Моя Москва» его установили 2,2 млн человек.

С его помощью можно передавать показания счетчиков, оплачивать городские услуги, записываться к врачам городских поликлиник, на ПЦР-тестирование, тестирование на антитела к COVID-19 и вакцинацию от коронавируса. Автомобилисты будут получать сообщения об эвакуации, проверять историю автомобиля перед покупкой, а родители — следить за успеваемостью, посещением и питанием ребенка в школе. Кроме того, пользователи приложения могут консультироваться с операторами контакт-центра по работе городских сервисов.

В 2020 г. была выпущена новая версия приложения «Моя Москва». Все разделы интерфейса («Главная», «Новости», «Платежи», «Услуги», «Поиск») теперь располагаются не на одном экране, а в разных блоках. Кроме того, появились виджеты. Благодаря им на главном экране отображаются данные о записи к врачам, информация об эвакуации автомобиля и напоминания о передаче показаний счетчиков.

Сейчас разработчики тестируют голосовой помощник для приложения «Моя Москва». Пока он доступен 10% пользователей, но скоро заработает для всех. Новая функция использует синтез и распознавание речи.