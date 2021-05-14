Дети с ограниченными возможностями будут учиться в московских школах по программам «Мобильного электронного образования»

Компания «Мобильное электронное образование», которая является совместным проектом «1С» и группы «Ланит», выиграла грант правительства Москвы в размере 60 млн руб. на интеграцию контента для учеников первых-третьих классов с ограниченными возможностями здоровья в «Московскую электронную школу» («МЭШ»).

«Московская электронная школа» – облачная интернет-платформа, которая используется во всех столичных школах. В настоящий момент на платформе доступны более 2 млн обучающих материалов и 45 тыс. сценариев уроков по разным предметам для учеников 1-11 классов. Благодаря интеграции в МЭШ программ «Мобильного электронного образования» дети с особенностями развития (с нарушениями речи, задержкой психического развития и легкой степенью интеллектуальных нарушений) смогут получить адаптированный для них образовательный контент.

Александр Кондаков, генеральный директор компании «Мобильное электронное образование», сказал: «Мы даем возможность педагогам и семьям организовать процесс обучения, воспитания и развития ребенка в соответствии с особенностями его здоровья. «Мобильное электронное образование» позволяет автоматически выдавать детям те задания, которые соответствуют их запросам. Одним нажатием кнопки в меню интернет-урока можно выбрать одну из адаптированных образовательных программ вместо обычной. И эта функция в скором времени будет доступна и в «Московской электронной школе». Сегодня мы начинаем с обучающихся начальной школы, однако надеемся, что электронный образовательный контент нашей компании для основного и среднего общего образования также со временем войдет в образовательные организации столицы».

Платформа «Мобильное электронное образование» предлагает персональные траектории обучения не только детям с ограниченными возможностями здоровья, но и всем желающим обучаться по индивидуальным программам, к примеру, во время подготовки к олимпиадам или экзаменам. Это возможно благодаря уникальному инструменту платформы – матрице назначения заданий. С помощью матрицы учитель может в несколько кликов подобрать отдельные задания для каждого ребенка. Каждая программа в матрице в зависимости от уровня сложности отмечена индикатором определенного цвета. Цветовая индикация помогает учителю ориентироваться в программах. О том, что программа «особенная», известно только педагогу, в личном кабинете ученика это никак не обозначено.

Еще одним важным инструментом «Мобильного электронного образования» является электронный журнал. Он позволяет устанавливать дедлайны, следить за тем, как ученики справляются с заданиями, оценивать выполненные работы.