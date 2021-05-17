«Aliexpress Россия»: интерес россиян к компонентам для сборки ПК вырос в два раза

Эксперты «Aliexpress Россия» выяснили, во сколько обходится россиянам сборка ПК из деталей, пользующихся наибольшим спросом на площадке. Для этого они проанализировали стоимость самых популярных комплектующих для ПК с начала 2021 г. Кроме того, эксперты выяснили, какие категории пользовались наибольшим спросом за последний месяц.

Аналитики отобрали следующий набор комплектующих для ПК на основе самых популярных товаров с начала года: внутренний жесткий диск SDD объемом в 1 ТБ; видеокарта Radeon RX 560D с памятью в 4 ГБ; шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 3600 частотой в 3,6 ГГц; модуль оперативной памяти DDR4 объемом в 8 ГБ; материнская плата с поддержкой памяти DDR4; железный корпус форм-фактором Midi-Tower с акриловой стенкой; блок питания с нагрузкой в 800 Вт; кулер с шестью тепловыми трубками диаметром в 90 мм.

В среднем ПК, который состоит из подобных комплектующих с Aliexpress, обошелся бы пользователю примерно в 51 тыс. руб. Российским пользователям доступен большой ассортимент комплектующих для ПК. Они могут заказывать их как из зарубежных магазинов, так и выбирать товары от локальных продавцов с быстрой доставкой.

Эксперты отметили, что в апреле 2021 г. интерес россиян к компонентам для сборки ПК вырос в два раза. При этом чаще всего пользователи выбирали жесткие диски — так, в апреле оборот этой категории вырос в 4,6 раза. Особенный спрос получили модели с объемом памяти на 10 ТБ. Аналитики связали это с ростом популярности новой криптовалюты Chia, которая добывается при помощи накопителей.

Продажи видеокарт в апреле выросли в 2,4 раза. Эксперты объясняют тенденцию непрекращающимся ростом спроса из-за удаленной работы и интереса к майнингу криптовалюты. Российские покупатели готовы потратить на одну видеокарту от 7 до 23 тыс. руб. в зависимости от своих задач.

Рост спроса показали и блоки питания — эта категория выросла в 4,2 раза за период. При этом спросом пользуются специальные блоки питания для майнинга криптовалют, позволяющие создавать криптофермы. Такие источники питания выдерживают нагрузку в 2 кВт и позволяют подключить до восьми видеокарт. Средняя цена таких устройств — 8 тыс. руб.

В популярные категории по итогам апреля попали корпуса для сборки ПК. Оборот таких товаров вырос в 3,7 раза. Самым востребованным форм-фактором остается Midi-Tower с подсветкой и боковой стенкой из стекла или акрила. В среднем россияне тратят на такие товары от 1,5 до 5 тыс. руб.

Другая популярная категория — кабели для подсоединения комплектующих. Такие компоненты, необходимые для сборки ПК, в апреле показали рост оборота в 3,5 раза. Чаще всего из этой категории пользователи выбирают переходники для подключения видеокарты к материнской плате.