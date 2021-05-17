Банк «Открытие»: две трети россиян считают оплату товаров и денежные переводы самой важной функцией интернета

Ко Дню рождения интернета 17 мая, который был утвержден международным стандартом World Wide Web ровно 30 лет назад, в 1991 г., банк «Открытие» провел опрос об отношении россиян к Всемирной паутине. Более 60% наших сограждан считают, что виртуальная жизнь не может заменить реальную, но практически столько же не готовы отказаться от интернета ни при каких условиях.

Тремя самыми важными функциями интернета (можно было давать больше одного ответа) россияне назвали возможность поиска необходимой и полезной информации (93%), заказ товаров и услуг (65%), а также оплату товаров, услуг и денежные переводы (64%). Просмотр кино и видео занял в этом рейтинге пользы интернета четвертое место (61%), а общение в соцсетях оказалось лишь на пятом (59%). Среди важных функций интернета россияне также отмечали просмотр спортивных трансляций (18%) и игровой контент (17%).

Главными недостатками «всемирной паутины» (также можно было давать более одного ответа) россияне считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности (61%), обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей (55%), агрессию и нетерпимость в социальных сетях (41%). По мнению 39% опрошенных, интернет отнимает слишком много времени, 35% считают, что он отвлекает от реальной жизни.

По отношению к проблеме государственного регулирования интернета мнения россиян существенно разделились. 51% считают, что его должны регулировать сами провайдеры и социальные сети. 25% респондентов полагают, что государство должно регулировать Сеть максимально жестко. Примерно столько же, 24% россиян, считают, что регулировать интернет вообще не нужно.

Для 62% россиян реальная жизнь интереснее и ее не может заменить виртуальную. При этом если на Северном Кавказе так думают 70%, на Урале – 69%, то на Дальнем Востоке меньше половины – 48%.

Одинаково интересной реальную и виртуальную жизнь считают 34% россиян. Причем на Дальнем Востоке – 50%, и это единственный российский регион, где виртуальная жизнь нравится людям больше, чем реальная. Лишь 4% наших сограждан считают, что виртуальная реальность предпочтительнее офлайна.

58% респондентов не готовы отказаться от интернета и считают его обязательной частью своей жизни. Наиболее высок этот процент в Сибири (63%), Приволжье и Московском регионе (по 61%), наименее – в Южном Федеральном округе (45%). Частично готовы отказаться от интернета 31% россиян. О полной готовности порвать с виртуальной реальностью и о наличии такого опыта в своей жизни заявили 12% опрошенных.