Исследование: россияне предпочитают онлайн-покупки через смартфон

Онлайн-шопинг постепенно заменяет людям походы в магазины, особенно это стало заметно в 2020 г. — в период пандемии COVID-19 для покупателей как никогда прежде стали важны удобство, безопасность и скорость совершения покупок. Чтобы узнать больше о том, как россияне совершают онлайн-покупки в 2021 г., Viber и «Сбермаркет» провели опрос среди пользователей мессенджера. Кроме того, в приложении Viber появилось сообщество «Сбермаркет» и стикерпак сервиса. В настоящий момент в сообществе «Сбермаркета» в Viber более 120 тыс. человек.

Мобильные устройства остаются незаменимыми помощниками как для отдыха и общения, так и для онлайн-шопинга: 77% участников опроса отметили, что чаще совершают покупки со смартфонов, и лишь 23% — с компьютеров.

Смартфоны мотивируют россиян делать покупки онлайн чаще. По данным опроса, 9% участников опроса приобретают товары с помощью мобильных телефонов несколько раз в неделю. 37% делают это несколько раз в месяц, а большинство (54%) — раз в месяц и реже. На ПК подавляющее большинство (77%) пользователей также совершают покупки не чаще одного раза в месяц, 19% — несколько раз ежемесячно, и лишь 4% оформляют больше одного заказа в неделю.

При этом средний чек при покупке в мобайле и с компьютеров почти не различается. При покупке онлайн с помощью мобильного телефона у большинства опрошенных составляет 1-3 тыс. руб. (54%), в 33% случаев — до 1 тыс. рублей, и лишь в 13% — свыше 3 тыс. руб. В случае ПК ситуация схожая: для 43% это от 1 до 3 тыс. руб., для 41% — менее 1 тыс. руб., для 15% — более 3 тыс. руб.

Для многих уже стало привычкой обсуждать потенциальное приобретение с друзьями, искать промокоды или узнавать о выгодном предложении в специальных сообществах в мессенджере.

Самой полезной информацией для онлайн-шопинга, доступной в приложениях для общения, 67% опрошенных считают новости об акциях, скидках и распродажах, 19% — обзоры и экспертные рекомендации. Для 13% наибольшее значение имеют сообщения о новых товарах.

Жители России любят экономить, пусть для этого им и приходится дольше ждать заказанные через интернет вещи. Для большинства (60%) россиян одним из главных факторов при выборе онлайн-сервиса для покупок являются низкие цены и наличие спецпредложений. На втором месте — хорошие отзывы о товарах (48%). Широта ассортимента имеет ключевое значение для 31% респондентов, а скорость доставки — только для 29%.

Самые популярные категории для заказа онлайн — одежда (ее часто приобретают в сети 33% опрошенных), товары для дома (30%) и продукты (28%). Наименее популярны среди онлайн-покупок товары для спорта и активного отдыха (7%), а также для дачи и огорода (6%).

«Более 80% клиентов «Сбермаркета» заказывают продукты с помощью смартфона. Мессенджеры — это канал с большим вовлечением аудитории, где мы можем рассказывать подробно о новинках, выгодных предложениях и рекомендациях. Viber — один из самых популярных мессенджеров у россиян, и с помощью нового сообщества мы будем расширять аудиторию клиентов «Сбермаркета», — сказал Артем Красненков, руководитель онлайн-маркетинга в «Сбермаркете».

«Сегодня в мессенджерах можно не только общаться с родными и друзьями, но и следить за любимыми брендами. В новом сообществе «Сбермаркет» пользователи могут узнавать вкусные рецепты, находить ингредиенты для покупки к ужину и подгадывать выгодные акции. Это удобно и ненавязчиво», — отметила старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber Анна Мигаль.

Исследование основано на совместном опросе Viber и «Cбермаркета». В опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов.