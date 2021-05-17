«КВС рус» запускает свой собственный B2B онлайн-магазин семян для сельхозпроизводителей в России

Производитель семян KWS открывает собственный онлайн-магазин в России для фермеров и агропредприятий. В ассортименте магазина будут представлены семена озимой гибридной ржи KWS.

Это решение стало логическим продолжением политики компании, направленной на создание цепочки полного цикла поставки семян – от производства до прямых продаж.

«Мы нацелены на использование инновационных подходов и технологий для создания ценностного предложения для наших потребителей. Компания держит вектор в сторону цифровизации бизнес-процессов с учетом потребностей диджитал-экономики новой эпохи, - подчеркивает Сергей Колесников, директор бизнес-подразделения КВС РУС «Зерновые и масличный рапс». – eCommerce позволит повысить доступность и удобство использования самого передового инструментария для наших клиентов и партнеров. Мы видим большой потенциал в eCommerce для развития нашего бизнеса, повышения финансовых результатов, автоматизации бизнес-процессов и эффективного отслеживания всех уровней воронки продаж».

Гибридная рожь KWS – это высокотехнологичная культура, которая сочетает в себе все достоинства ржи как вида: пластичность, адаптивность, устойчивость к болезням, вредителям и почвенно-климатическим факторам внешней среды. Кроме того, она отличается высокой урожайностью (до 130 ц/га), стабильностью и качеством конечной продукции. Широкий портфель гибридов KWS позволяет подобрать определенный гибрид с максимальным раскрытием своего генетического потенциала в зависимости от региона возделывания, климатических условий и почв. Для российского рынка это особенно важно, учитывая огромную территорию РФ с большим разнообразием климатических зон и почв.

С онлайн-магазином KWS будет просто подобрать и приобрести подходящие семена с использованием «умных фильтров» и получить специальные скидки, пройдя простую систему регистрации на сайте магазина.

В реализации проекта eCommerce компания КВС РУС в первую очередь опирается на необходимость обеспечения безопасности путем минимизации личных встреч и экономии времени наших клиентов на контрактование, что будет обеспечено, в первую очередь, за счет упразднения бумажного документооборота. Мы готовы предоставлять покупателям прозрачные условия приобретения семян, что является результатом нашей открытой политики ценообразования. Приобретение семян в «один клик» должно стать важным конкурентным преимуществом в век цифровизации экономических процессов.