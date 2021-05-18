В Apple Music появится музыка в студийном качестве

Apple объявила, что подписчикам Apple Music будет доступен звук самого лучшего качества: теперь сервис поддерживает технологию пространственного аудио и Dolby Atmos. Технология пространственного аудио позволяет музыкантам записывать иммерсивный аудиоконтент и обеспечивает чёткость объёмного звука. Кроме того, подписчики Apple Music смогут насладиться звучанием более 75 млн песен в формате Lossless Audio — то есть так, как звучит аудио в студии звукозаписи. Эти новые возможности станут доступны подписчиками Apple Music начиная с июня 2021 г. без дополнительной платы.

«Это самый большой шаг Apple Music вперёд в сфере качества звука, — сказал Оливер Шуссер, вице-президент Apple по продукции Apple Music и Beats. — Слушать песни в формате Dolby Atmos — особая магия: музыка буквально окружает и звучит просто невероятно. И теперь мы предлагаем эту по-настоящему инновационную технологию иммерсивного звука нашим слушателям — для их любимой музыки таких исполнителей как Джей Бальвин, Густаво Дудамель, Ариана Гранде, Maroon 5, Кейси Масгрейвс, The Weeknd и многих других. Кроме того, подписчики смогут слушать музыку в самом высоком качестве — формате Lossless Audio. Привычный сервис Apple Music изменится навсегда».

Dolby Atmos — технология иммерсивного звука, позволяющая записывать аудио таким образом, чтобы создавался эффект звучания со всех сторон, в том числе сверху. По умолчанию в Apple Music треки с поддержкой Dolby Atmos будут автоматически воспроизводиться на всех наушниках AirPods и Beats с чипом H1 или W1, а также на встроенных динамиках новейших моделей iPhone, iPad и Mac. В Apple Music будут постоянно добавляться новые треки Dolby Atmos, а специальный набор плейлистов Dolby Atmos поможет слушателям найти музыку по душе. Кроме того, альбомы, доступные в формате Dolby Atmos, будут снабжены специальным значком на странице деталей — это поможет сразу увидеть, что данная технология поддерживается.

Уже при запуске обновлённого сервиса подписчикам будут доступны тысячи песен в формате пространственного аудио от самых знаменитых исполнителей всего мира в самых различных жанрах, в том числе хип хоп, кантри, латиноамериканская и классическая музыка, а также поп-музыка. Apple Music работает с различными исполнителями и лейблами, постоянно добавляя новые релизы и лучшие треки в каталог: всё больше артистов создают музыку с учётом поддержки технологии Spatial Audio. Совместная работа Apple Music и Dolby облегчает музыкантам, продюсерам и звукорежиссёрам задачу создания контента в Dolby Atmos. Их инициативы включают удвоение числа студий с поддержкой записи в формате Dolby в некоторых странах, а также предоставление образовательных программ и необходимых ресурсов для независимых исполнителей.

«Сегодня важный день в истории Apple Music: поддержка технологии Dolby Atmos знаменует новую эру музыки и меняет как сам процесс создания музыки, так и то, как будут её слушать, — сказал Кевин Йиман, президент и генеральный директор Dolby Laboratories. — Совместно с Apple Music мы делаем технологию пространственного звука с поддержкой Dolby Atmos доступнее для всех музыкантов и просто любителей музыки».

Джей Бальвин сказал: «Я очень рад быть частью этого проекта Apple Music. Мне всегда хочется быть на шаг впереди, а это явно один из таких шагов. В формате Lossless музыка будет звучать красивее и богаче, а главное — более качественно. Когда я впервые услышал своё исполнение и свою музыку в Dolby Atmos, это просто взорвало мой мозг, это не описать словами. Думаю, фанаты точно такое оценят».

Густаво Дудамель сказал: «Невозможно описать это чувство невероятного погружения, когда дирижируешь оркестром, исполняющим великую «Симфонию тысячи участников» Малера. Но сейчас технологии шагнули настолько далеко, что это ощущение становится ближе слушателям — их ушам, сердцам и умам. Прочувствуйте вместе со мной это монументальное живое выступление с моим любимым филармоническим оркестром Лос-Анджелеса, впервые представленное в Apple Music в обновлённом формате Dolby Atmos вместе с моей коллекцией записей Deutsche Grammophon с тем же филармоническим оркестром Лос-Анджелеса. Богатый трёхмерный звук действительно впечатляет».

Продюсер, композитор и автор песен, лауреат «Грэмми» Джайлз Мартин сказал: «С момента начала эпохи звукозаписи исполнители, продюсеры и звукорежиссёры стремились с помощью звука создавать целые картины, уводя слушателя в неизведанные миры. Даже тогда, когда этот звук шёл всего из одного динамика. Теперь, на рассвете эры иммерсивного аудио, мы предлагаем путешествие в самое сердце музыки. Непередаваемое чувство того, что любимый исполнитель находится в той же комнате — или что со всех сторон вас окружает симфонический оркестр. Это поистине новый уровень звука, и возможности для его создания безграничны. Это квантовый скачок в мире технологий — мне посчастливилось микшировать величайших исполнителей в истории в формате Dolby Atmos. Эта работа буквально погружает меня в любимые альбомы. И такая уникальная возможность полного погружения в музыку мгновенно превращает знакомые композиции во что-то совершенно новое и безусловно актуальное. Как создатель музыки, я хочу сказать, что этот невероятный новый опыт с Apple Music просто поражает воображение».

Звукорежиссёр сведения Мэнни Маррокин сказал: «С пространственным аудио музыка обретает новое лицо. Каждый раз, когда я микширую в Atmos, у меня мурашки по коже. Будущее уже наступило».

В каталог Apple Music также будет добавлено более 75 млн песен, доступных в формате Lossless Audio. Apple использует кодек ALAC (Apple Lossless Audio Codec), чтобы сохранить каждый бит исходного аудиофайла. Это означает, что подписчики Apple Music смогут услышать композицию в точности такой, какой её записал в студии исполнитель.

Чтобы начать слушать музыку в формате Lossless Audio, подписчикам новейшей версии Apple Music достаточно включить соответствующий параметр в разделе Настройки –> Музыка –> Качество аудио. Здесь можно выбрать разное разрешение файлов для разных типов подключения: по сотовой сети, по Wi-Fi или для загруженной музыки. Значения формата Lossless для Apple Music начинаются с качества уровня CD (16 бит с частотой 44,1 кГц) и доходят до 24 бит с частотой 48 кГц. В устройства Apple встроена нативная поддержка воспроизведения этого формата. А настоящим аудиофилам Apple Music предлагает формат Lossless в высоком разрешении: 24 бит с частотой 192 кГц.

Продюсер Пайпер Пейн сказал: «В этих дополнительных битах данных файла Lossless скрыты душа и сердце всего микса. Для меня, как для мастеринг-инженера, возможность передать музыку слушателю без потерь в высочайшем качестве составляет конечную цель моих ежедневных усилий».