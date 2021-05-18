«Вконтакте» и «Ситимобил» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте»

В социальной сети «Вконтакте» запустился сервис аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте». С его помощью пользователь сможет арендовать электросамокаты в городе, а также оплачивать поездки в соцсети. Прокат «Вконтакте» запущен сервисом городской мобильности «Ситимобил» совместно с VK, первым партнером выступил кикшеринг Urent. Сервис будет развиваться по модели агрегатора: к нему планируется подключить и других партнеров-вендоров аренды самокатов.

«Прокат Вконтакте» (vk.com/rent) можно найти во вкладке «Сервисы» в суперприложении VK. Это первый пример интеграции сервиса микромобильности в соцсети. Технологическая и операционная синергия компаний позволит развивать новое бизнес-направление и предлагать пользователям больше новых возможностей — в дальнейшем в сервисе появятся уникальные социальные функции «Вконтакте».

Аренда электросамокатов дополнит возможности городской мобильности в суперприложении VK. Теперь пользователи смогут вызвать автомобиль с помощью «Такси Вконтакте» для длинных поездок, а для коротких городских прогулок арендовать электросамокат в «Прокате Вконтакте». Оплачивать поездки можно также внутри приложения. Сервис также позволяет забронировать самокат заранее, если пользователь ищет ближайшие к нему на карте.

Бренд «Прокат Вконтакте» сосредоточится на развитии сервиса для молодой активной аудитории, для которой самокаты — это возможность открывать город и получать больше новых впечатлений. Это экологичный и доступный сервис для ярких поездок в городе: как самостоятельных, так и с друзьями или близкими.

На старте «Прокат Вконтакте» доступен пользователям из Санкт-Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону — парковки самокатов можно будет найти по всему городу, в том числе в самых оживленных местах. В течение сезона география сервиса будет расширяться в другие регионы. «Прокат Вконтакте» будет доступен во всех городах работы партнеров, в 2021 г. это более 50 городов по всей России — от Хабаровска до Калининграда.

Цена на поездки складывается из стоимости активации для конкретной модели самоката и поминутного тарифа. Посмотреть ее можно в приложении, нажав на значок самоката. Чтобы начать поездку, достаточно выбрать подходящий самокат на карте приложения, отсканировать QR-код и активировать самокат. Пользователям «Проката Вконтакте» будут доступны для аренды самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi.

Антон Циварев, директор по развитию суперприложения «Вконтакте», сказал: «Суперприложение «Вконтакте» постоянно развивается, являясь основной точкой входа в экосистему VK. Наша главная задача — предоставить пользователю возможность закрывать все свои потребности в течение дня. Городская мобильность и передвижение для каждого человека является важной частью жизни, особенно в больших городах. В 2019 г. совместно с «Ситимобил» мы запустили «Такси Вконтакте». Теперь представляем сервис аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте» и планируем занять лидирующую позицию на рынке. Мы будем подключать все новые города, а также других партнеров-вендоров и другие средства городской мобильности. Так наши пользователи смогут быстро и легко получать доступ к разным средствам передвижения и получать новые эмоции».

Виталий Бедарев, генеральный директор «Ситимобил», отметил: «Будущее за мультимодальными поездками, когда для передвижения из точки А в точку Б пользователь может выбирать и сочетать разные виды транспорта. В этом году «Ситимобил» представил единую платформу городской мобильности, добавил в приложение каршеринг и аренду электросамокатов. Мы рады, что наша уникальная для рынка синергия со «Вконтакте» и Urent позволит предложить пользователям новый яркий сервис на базе крупнейшей в России и СНГ социальной сети. А значит, город станет еще доступнее и подарит больше незабываемых впечатлений своим жителям».

Николай Богатищев, генеральный директор Urent, сказал: «Urent — самый крупный в России сервис кикшеринга по количеству самокатов и географии присутствия. Для нас как для массового сервиса важно вместе с крупнейшей соцсетью России и СНГ и нашим стратегическим партнером в области городской мобильности «Ситимобил» запустить еще один способ аренды самоката для наших клиентов, чтобы им было максимально удобно выбирать любимый вид транспорта в привычном приложении».