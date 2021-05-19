Спецпроекты

Клиенты ВТБ оформляют в цифровом формате 60% справок

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

С начала 2021 г. клиенты ВТБ получили 2,5 млн справок, 60% из которых оформлены в цифровом виде. За год этот показатель вырос на 10 п.п.

Самой востребованной оказалась справка для госслужащих, которая нужна для подачи декларации о доходах. ВТБ выдал более миллиона таких справок, большую часть (64%) — через «ВТБ онлайн». Эти данные опережают показатели 2020 г.: тогда госслужащим было выдано 850 тыс. справок, на долю цифровых пришлось порядка 49%. Всего клиенты ВТБ могут получить 11 типов цифровых документов в «ВТБ онлайн» — для деклараций, по картам и счетам, по кредитным и инвестиционным продуктам.

«Все больше наших клиентов отдают предпочтение цифровым документам: за первые 4 месяца этого года они заказали более 2,5 млн справок, из которых более половины — в электронном виде. Популярностью у клиентов пользуется не только справка для госслужащих, но и справка об уплаченных процентах по ипотеке для налогового вычета, которую мы внедрили в «ВТБ онлайн» в июле 2020 г. С начала года банк выдал 450 тыс. таких справок, более половины из них (57%) заказали именно в «ВТБ онлайн», — сказал Антон Шикуло, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

Для заказа справки в приложении «ВТБ онлайн» нужно перейти в разделе «Услуги» в подраздел «Заказ справок» и выбрать из списка нужный документ. Также справку можно заказать из любого продукта: клиенту необходимо выбрать меню «Информация». Далее потребуется ввести e-mail, на который в течение минуты поступит справка. Такой документ можно заказать и в интернет-банке, для этого нужно в верхнем меню выбрать раздел «Справки».



Другие материалы рубрики

В России построят гигантскую государственную базу данных о здоровье граждан

Власти собираются ввести в России тотальный контроль над интернет-рекламой

Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021»

В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса

Microsoft убивает Skype. Мессенджер Teams стал бесплатным и пригодным для личного использования

Найден способ навсегда избавить мир от «безумия CAPTCHA»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Техноблог

Что еще может ваш роутер — неожиданные идеи

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России