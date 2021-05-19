Спецпроекты

СДЭК создала платежного агрегатора

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Международная логистическая компания СДЭК зарегистрировала собственный платежный агрегатор СДЭК «Финанс» для оказания платежных услуг как партнерам компании, так и внешним пользователям. Это первый продукт такого типа на рынке, созданный непосредственно логистической компанией. Агрегатор сфокусируется на работе во всех платежных направлениях для организаций – классическом и интернет-эквайринге, QR-платежах, а также на работе с физическими лицами, пользующимися услугами СДЭК. Кроме того, он делает ставку на инновационные финтех-решения: прием платежей в смартфонах, платежные ссылки, работу с динамическими QR-кодами на демонстраторах, токенизацию платежных карт и предоставление дополнительных финансовых сервисов.

Как рассказал генеральный директор ООО «СДЭК Финанс» Дмитрий Балин, задача компании – сформировать единообразную практику и добиться унификации платежных технологий, используемых в СДЭК. Другое важное направление – развитие отношений с потребителями (более 6 млн. посылок ежемесячно) и предоставление финансовых сервисов для более, чем 80 000 партнеров СДЭК в сегменте e-commerce.

«Годами СДЭК развивался как логистический оператор, стал одним из крупнейших игроков рынка, а также освоил международное направление. Услугами компании пользуются миллионы людей и десятки тысяч партнеров, сегодня накоплено огромное количество custdev-инсайтов, в самых разных направлениях работы, на которых и будет выстраиваться финтех направление в компании», – комментирует он.

В мае 2021 года стартует прием платежей C2B в Системе быстрых платежей. В настоящий момент сервис интегрируется с крупнейшими банками РФ, среди которых «Банк Русский Стандарт», «Альфа Банк» и другие.



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