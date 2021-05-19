Участники группы «Каста» озвучили автомобильные маршруты в «Яндекс.картах»

Участники группы «Каста» озвучили автомобильное ведение по маршруту в «Яндекс.картах» — в рамках проекта «Свои в городе». Первым голосом проекта стала Рената Литвинова.

Влади, Шым, Хамиль и Змей по-своему обыгрывают ситуации на дорогах — предупреждают о камерах, ограничениях скорости и сложных развязках. В большинстве фраз рэперы используют известные цитаты из своих песен. Например, в начале пути они скажут: «Собираемся свободно и катаем где угодно! Маршрут построен». Если впереди камера, «Каста» предупредит так: «Старайся ехать не громче воды, не выше травы — впереди камера». А маршрут завершат словами: «Мы приехали — все кайфанули вообще».

Участники «Касты» записали более 160 фраз для «Яндекс.карт». Включить их озвучку можно в личном профиле: зайти в «Настройки», открыть «Маршруты», выбрать «Звук» и «Голос».

Вскоре в «Яндекс.картах» появятся голоса других героев, которые составят компанию водителям и добавят позитивных эмоций в поездку. В «Яндекс.навигаторе» голоса появятся позже.

«Яндекс.карты» — универсальный сервис, который помогает ориентироваться в городе и отвечает на повседневные вопросы пользователей. «Карты» знают город в мельчайших деталях: с их помощью можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую и построить маршрут сразу до входа. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 50 млн человек.