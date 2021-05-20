Спецпроекты

Альфа-банк запустил бесплатную онлайн-регистрацию юрлиц

Бизнес Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Альфа-банк запустил бесплатную онлайн-регистрацию юрлиц в 85 крупнейших городах России. Благодаря сервису клиент не посещает ни Федеральную налоговую службу (ФНС), ни отделение банка и экономит 4 тыс. руб. на оплату госпошлины.

Достаточно заполнить короткую анкету на сайте Альфа-банка. Для этого понадобятся только паспорт и СНИЛС. Далее клиент получает готовый пакет документов и квалифицированную электронную подпись (КЭП). Это позволяет удаленно подписать документы и отправить их в ФНС.

«Альфа-банк берет на себя все сложности по подготовке документов, взаимодействию с ФНС и расходы по регистрации юрлица. А клиент может полностью сфокусироваться на старте своего бизнеса», — сказала руководитель департамента расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-банка Ирина Пономарева.

Дополнительно Альфа-банк бесплатно открывает счет, подключает мобильный и интернет-банк, онлайн-бухгалтерию и дарит своим клиентам 300 тыс. бонусных рублей от партнеров на рекламу, подбор сотрудников и другие первостепенные задачи.

Аналогичная процедура уже действует в Альфа-банке для онлайн-регистрации ИП.

Другие материалы рубрики

Экономика Рунета за год выросла почти на четверть

Миноритарии Ozon распродали акции на $300 млн

ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

В России построят гигантскую государственную базу данных о здоровье граждан

Власти собираются ввести в России тотальный контроль над интернет-рекламой

Успейте до 20 мая подать заявку на участие в конференции «Роботизация бизнес-процессов 2021»

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Техноблог

Что еще может ваш роутер — неожиданные идеи

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России