NFT STARS объявила о запуске платформы для русскоязычного сообщества

Мультифункциональный NFT-маркетплейс NFT STARS объявил об открытии своего русифицированного сервиса. Запуск платформы может стать одним из важнейших событий для арт-сообщества и шоу-бизнеса стран СНГ, ведь проект уже сумел объединить в себе множество инструментов как для оценки работ цифрового искусства, так и для их аудиовизуальной презентации.

Как заявило руководство компании, уже в начале июня платформа станет доступна во всех регионах России.

«На российском рынке много NFT-авторов, которые получили признание за рубежом. Также, у нас уже есть устойчивые связи с авторами, сервисами и партнерами в России. Поэтому мы намерены активно задействовать российский рынок на своей платформе», - заявил Богдан Хоменко, основатель и CEO NFT STARS и SpaceSwap.

Проект призван решить проблемы, с которыми сталкиваются художники, дизайнеры, артисты и любители цифрового искусства, в числе которых поддержка талантливых художников, помощь в создании персонального бренда художника, демократизация цен для любителей искусства с небольшим капиталом.

Богдан Хоменко подчеркнул: «Рынок NFT, как и любой новый рынок, испытывает много проблем. Главная из них — переизбыток заурядных работ, которые люди представляют как что-то ценное. Поэтому мы решили создать NFT-маркетплейс, на котором будут представлены только качественные работы, что поможет талантливым авторам получить заслуженное признание».