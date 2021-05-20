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SberCloud и GitHub планируют запустить локализованный облачный сервис для корпоративной разработки в России

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Поставщик облачных сервисов компания SberCloud (входит в экосистему «Сбера») и GitHub, ведущая мировая платформа для разработки программного обеспечения, заключили соглашение о сотрудничестве на российском рынке.

GitHub и SberCloud планируют запустить локально размещённый и администрируемый на стороне провайдера облачный сервис для использования GitHub корпоративными клиентами в России. Предлагая поддержку русского языка, сервис позволит ещё большему количеству компаний в России воспользоваться преимуществами разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом и стимулировать развитие инноваций с помощью безопасной облачной среды, размещённой на платформе SberCloud.Advanced.

«Мы уверены в успехе нашего партнёрства с GitHub. Локализация популярного во всём мире сервиса корпоративной разработки и размещение его в облаке SberCloud.Advanced позволит ещё большему количеству российских компаний и организаций использовать столь эффективный инструмент при создании бизнес-приложений и сервисов», - сказал Евгений Колбин, генеральный директор SberCloud.

«Сегодня всё больше компаний обращаются к разработке программного обеспечения с открытым исходным кодом, чтобы стимулировать цифровую трансформацию и повысить конкурентоспособность своего бизнеса. Мы очень рады сотрудничать со SberCloud, чтобы дать возможность бизнесу в России воспользоваться преимуществами сервиса GitHub Enterprise через локально размещённую облачную среду и предоставить им лучшие инструменты для создания безопасного программного обеспечения и быстрого внедрения инноваций», - отметил Марко Беркович, региональный директор GitHub в регионах Европа, Ближний Восток и Африка (Юг).

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