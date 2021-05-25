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5 сайтов, которые помогут выучить английский

Сейчас классическое изучение английского языка ушло на второй план, появилось много онлайн-помощников, которыми пользуется большая часть учеников. В этой статье мы расскажем вам о пяти сайтах для изучения английского языка, которые на оставят вас равнодушными.

Duolingo

Одно из наиболее известных приложений, которое уже помогло многим пользователям выучить английский язык. Безусловно, оно не подойдёт для обучения английскому с нуля, но станет отличным дополнением к основному процессу изучения языка. Эта программа поможет выучить новые слова и грамматические конструкции. Теория разбита по блокам, поэтому ежедневно вы будете изучать новую информацию. Также, благодаря тому, что в приложении использована геймификация, вы с удовольствием будете делать задания для усвоения пройденного ранее материала и получать за это вознаграждение в виде алмазов. Алмазы дают бонусы: вы можете приобрести одежду для совы-наставника, заморозить на время аккаунт, не обнуляя свой прогресс в приложении, и открывать для себя секретные блоки с новой информацией. Приятный интерфейс программы также порадует новых пользователей. Создатели приложения рекомендуют уделять занятиям минимум 20 минут ежедневно и тогда в скором времени вы увидите результат.

Preply

Сайт, на котором вы сможете подобрать себе репетитора для занятий английским онлайн. Здесь вы найдёте педагога, опираясь на свои пожелания. Во время поиска выберете интересующие вас фильтры: специальность, образование, страна проживания, родной язык, пол, возраст, цена. Изучите анкету преподавателя и возьмите пробное занятие, на котором вы сможете оценить личные качества репетитора, а после анализа ваших знаний и конечной цели, вам подберут индивидуальный план и график занятий, а также дополнительные материалы для изучения. Сейчас занятия с преподавателями в режиме онлайн набирает всё большей популярности, ведь это гораздо удобнее – вы остаётесь дома и при этом получаете новые знания и информацию.

Ororo.tv

Как уже говорилось ранее, сейчас изучение английского языка стало более интересным и увлекательным. Например, вы можете обучаться во время просмотра фильма или сериала, именно для этого и был создан этот сайт. На Ororo.tv вы можете смотреть зарубежный контент в оригинале с русскими или английскими субтитрами, таким образом вы учите новые слова и фразы, учитесь воспринимать английскую речь на слух и получаете удовольствие от этого процесса.

Speaking 24

Здесь вы можете пообщаться с иностранными пользователями на любые темы. При регистрации вы указываете свой никнейм, страну проживания и скайп. Другие пользователи видят, что вы онлайн и могут начать общение на желаемую для вас тему. Благодаря этой программе, вы сможете прокачать свой уровень ведения переписки на английском языке, найти собеседников из других стран просто пообщаться на интересующую вас тему. Интерфейс сайта очень простой и не вызывает никаких трудностей во время использования.

Factsie

Ресурс, который не только прокачает ваш английский, но и повысит уровень общей эрудиции. На сайте вы можете прочесть большое количество невероятных фактов буквально обо всём на свете. Эта онлайн энциклопедия просто находка, ведь вы не только учите новые слова и словосочетания, но и развиваетесь в других сферах. Здесь всё просто, поэтому, если вы тот, кто жаждет узнать как можно больше новой информации – то вас непременно заинтересует эта программа!

Дмитрий Степанов

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