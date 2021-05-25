Столичные абоненты Tele2 по ночам выбирают электронику в интернет-магазинах

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал покупательскую активность москвичей в интернет-магазинах. За год (март 2020 – март 2021) специалисты Tele2 из проектного офиса big data зафиксировали трехкратный рост спроса на онлайн-заказы в ночное время. Так, абсолютным лидером по популярности среди ночных покупателей стали интернет-магазины электроники и бытовой техники – на «Эльдорадо» пришелся 31% от общего числа пользователей онлайн-шоппинга.

В апреле 2021 г. Москва была признана городом России, где потенциальные покупатели жилья наиболее часто ищут квартиры в ночное время. Tele2 с помощью big data оценила покупательскую активность своих абонентов и выяснила, какие еще покупки совершают москвичи с 22:00 до 07:00.

Специалисты компании выбрали восемь интернет-магазинов с отличным друг от друга ассортиментом – от медицинских товаров до ювелирных украшений. В выборку попали «Сбер еаптека», книжный интернет-магазин «Библио-глобус», магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо», интернет-магазин парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко», сервис по поиску и покупке авиабилетов Kupibilet.ru, интернет-магазин обуви и аксессуаров Rendez-Vous, сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и интернет-магазин ювелирных украшений Sokolov. В исследовании учитывались клиенты, которые при регистрации получили соответствующее SMS. Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждого месяца.

Лидером по количеству ночных клиентов стал интернет-магазин электроники, цифровой и бытовой техники «Эльдорадо» – онлайн-каталог товаров за год (март 2020 – март 2021) просмотрели 31% пользователей от общего числа онлайн-шопперов. При этом осенний период стал самым активным – в октябре число пользователей выросло в 3,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Это обусловлено началом сезона распродаж на электронику.

На втором месте по популярности среди «полуночников» оказался интернет-магазин парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко», на который пришлось 19% клиентов. При этом, ожидаемо, в предновогодний период площадка достигла пика по числу посещений – количество пользователей в декабре 2020 г. составило 29% от общего числа посетителей платформы за год.

Высокотехнологичный сервис доставки товаров для здоровья «Сбер еаптека» уверенно занял третью строчку рейтинга с долей пользователей в 16%. На четвертом месте оказалась еще одна платформа экосистемы «Сбера» – «Сбермаркет». Число пользователей сервиса доставки продуктов и товаров с полок магазина увеличилось в семь раз год к году и достигло 14% от общего числа интернет-покупателей. Всплеск ночных заказов в 2021 г. можно объяснить снятием локдауна и частичным выходом москвичей в офисы – жители столицы стали переносить такие домашние дела, как закупка продуктов, на более позднее время.

Схожий тренд покупательской активности оператор зафиксировал в интернет-магазине ювелирных украшений Sokolov. За год доля пользователей достигла 11%. При этом год к году число клиентов выросло в 15 раз. Так, сервис стал самой быстрорастущей площадкой. Еще одной платформой для анализа в категории «мода и красота» был выбран интернет-магазин обуви и аксессуаров Rendez-Vous. По частоте ночных обращений площадка заняла шестое место с долей в 5%.

Седьмую позицию в списке занимает сервис для поиска и покупки авиабилетов Kupibilet.ru – доля клиентов по итогу первого весеннего месяца составила 4%. Ожидаемо, что с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса, и закрытых границ год к году платформа продемонстрировала отрицательную динамику (-48%). Однако с апреля 2020 г. (пик пандемии) по март 2021 г. число посетителей сайта выросло в пять раз.

В книжный магазин «Библио-глобус» столичные абоненты оператора по ночам заходили преимущественно в сентябре, что связано с началом учебного года. Именно в этом месяце число пользователей интернет-магазина достигло пика посещений – 11% от общего числа интернет-клиентов за год. Всего за год доля абонентов-книголюбов составила около 1%.