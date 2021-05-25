Студенты СПбГУ разработали геоинформационную систему для виноделов

Участники команды Terroir concept, вышедшей в финал конкурса «Start-up СПбГУ — 2021», разработали геоинформационный программный комплекс, позволяющий рассчитать, какого урожая винограда стоит ждать на той или иной территории, выбрать оптимальный сорт саженцев, а также помочь в обучении сомелье.

Совокупность почвенно-климатических факторов и специфических характеристик местности, которые существенно влияют на качество сельскохозяйственной продукции, называют терруаром. Именно он приобретает особую важность при выращивании винограда. Целью стартап-проекта Terroir concept является создание агроконсалтингового предприятия, специализирующегося на проектировании виноградников и аналитической диагностике их экологических условий.

«Основной продукт будущего предприятия — геоинформационный программный комплекс, позволяющий оценить планируемые под посадки винограда участки земель на предмет их пригодности и соотнести их с характеристиками сортов. Применение этого инструмента позволит виноделам производить уникальную на конкурентном рынке продукцию, в полной мере отражающую свойства локальных терруаров. Среди других наших услуг — математическое моделирование плодородия участков и комплексное проектирование виноградников», — отметил капитан команды Terroir concept, аспирант СПбГУ по направлению «Почвоведение» Александр Аверьянов.

Идея бизнес-проекта основана на теме научной работы аспиранта, которой он занимается со времени обучения в магистратуре. Именно тогда, выбирая оптимальные почвы для винограда, он исследовал хозяйства на юге России и во Франции. Вместе с Александром Аверьяновым в команду Terroir concept входят студентка 3 курса программы бакалавриата «Программная инженерия» Ольга Афонина и студент 2 курса программы бакалавриата «Международные отношения» Марк Царукян. Роль каждого из них в проекте напрямую связана с будущей профессией. Так, Ольга Афонина является главным техническим разработчиком программного комплекса, а Марк Царукян занимается продвижением продукта как на российском, так и на зарубежном рынках.

Система Terroir concept разработана на языке программирования Python. В ней агрегируются данные метеорологических наблюдений и результаты агрохимических обследований. Далее на основе этой информации рассчитывается индекс терруара — показатель качества почвенно-климатических условий. Именно индекс терруара, а также другие параметры, которые используются при его расчете, позволяют определить будущую урожайность участка и подобрать определенный сорт винограда.

«Часть необходимых системе данных находится в свободном доступе. Чаще всего с их помощью можно сделать комплексную оценку в широком диапазоне территорий. Это может быть полезно, если человек хочет присмотреться к определенному региону. Второй этап — это выбор конкретной территории для создания хозяйства. Здесь уже необходим более детальный подход. Данные для него запрашиваются у местного источника, например у опытной станции, в рамках коммерческого договора», — объясняет Александр Аверьянов.

По словам капитана команды Terroir concept, подавляющее большинство конкурентов будущей компании на российском рынке — это подведомственные учреждения, которые используют консервативные подходы при подборе сортов. Также существуют коммерческие фирмы, однако чаще всего они делегируют исследования организациям, упомянутым выше. Кроме этого в России распространена практика привлечения иностранных специалистов — например, из французских институтов виноделия. Они также далеко не всегда используют инновационные методы, однако приглашать их считается престижным. При этом отечественная школа виноградарства не уступает зарубежным, подчеркивает Александр Аверьянов.

«Прежде чем выходить на международный рынок, мы планируем укрепиться на российском. Тем более что сейчас для этого самое подходящее время — в стране сложилась очень позитивная ситуация для отрасли, поскольку был принят федеральный закон "О виноградарстве и виноделии" и государственная политика в области сельского хозяйства направлена на расширение территорий виноградников», — считает он.

Будущими потребителями услуг компании станут агрохолдинги и винодельческие хозяйства. Кроме этого в число пользователей могут войти питомники саженцев, которые с помощью системы получат возможность точнее подбирать сорта винограда для своих клиентов. Также команда планирует создать образовательный модуль по концепции терруара для школ сомелье, которые сегодня активно развиваются в России.

«Концепция терруара является не только инструментом производства, но и значимым инструментом продаж на рынке винодельческой продукции. Люди любят покупать вино, которое отражает характеристики конкретной местности. Например, французские вина долины Луары сильно отличаются от итальянских вин из Вероны. Сомелье, понимающий особенности вина, может помочь потребителю выбрать нужный продукт. Для нас образовательный модуль — это еще и инструмент продвижения, поскольку, развивая саму концепцию терруара, мы также рекламируем и собственные услуги», — считает Александр Аверьянов.

К финалу конкурса команда Terroir concept разработала бета-версию геоинформационной системы с выверенным алгоритмом оценки почвенно-климатических условий местности, а также детальный бизнес-план проекта. От того, насколько хорошо команда покажет себя в финале, зависит дальнейшее направление развития стартапа. В том случае, если Terroir concept выиграет, начнется этап регистрации интеллектуальной собственности и создание совместного малого инновационного предприятия с СПбГУ. Если же оказаться лучшими не удастся — команда планирует привлечь частное финансирование.