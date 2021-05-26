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«Авиасейлс» запустил сервис аналитики для авиакомпаний, аэропортов и онлайн-тревел агентств

Метапоисковик авиабилетов «Авиасейлс» запустил сервис «Авиастатс». Новый сервис поможет тревел-компаниям управлять доходностью и планировать маршруты. Данные «Авиастатс» основаны на поисковой статистике сайта и приложения «Авиасейлс» — их посещают 15 илн пользователей в месяц.

«Авиастатс» позволяет отследить рыночные тренды и аномалии спроса, спрогнозировать востребованность разных направлений и загрузку аэропортов. Это особенно актуально в условиях пандемии, когда ситуация на рынке постоянно меняется, — сказал Ярослав Котышов, вице-президент по управлению доходами «Авиасейлс», — Авиастатс показывает актуальную информацию о спросе по России и странам СНГ в реальном времени — ежедневно мы обрабатываем миллионы поисковых запросов наших пользователей. Каждый шестой билет в России продается через «Авиасейлс».

Клиенты «Авиастатс» получают информацию о поисках и переходах на сайты продавцов авиабилетов. Эти данные помогают увидеть, например, куда и какими авиакомпаниями летают россияне, как меняются цены и спрос на направления, какова доля конкурентов.

Дмитрий Степанов

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