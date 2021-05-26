Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, впервые оценила объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в Рунете — в 2020 г. он превысил 500 млн руб. Ущерб, нанесенный производителям и государству в виде недополученных прибыли и налогов за акцизный сбор, и НДС оказался еще выше — 1,1 млрд руб. По данным Group-IB Digital Risk Protection (DRP), самым ходовым товаром в интернете в прошлом году были «классические» сигареты — на их онлайн-продажи приходится 73,6% «черного» рынка, на табачные стики — 25,1%, а на электронные сигареты 1,3%.

На фоне запрета дистанционной продажи сигарет в России специалисты Group-IB DRP обнаружили в Рунете более 700 сайтов, реализующих продажу табачной продукции в обход действующего законодательства. Сетка самого масштабного табачного онлайн- магазина, которую удалось обнаружить, насчитывала 180 связанных доменов.

По оценкам аналитиков Group-IB, в среднем, сеть одного табачного интернет-магазина объединяет минимум 3 сайта, дублирующих друг друга. Такие «зеркала» позволяют масштабировать нелегальный бизнес или оперативно «переезжать» с одного домена на другой в случае блокировки. Кроме традиционных онлайн-магазинов, бойкая торговля идет и в популярных мессенджерах — исследователями Group-IB обнаружено около 100 каналов с общим количеством подписчиков свыше 430 тыс. и в социальных сетях — здесь выявлено более 320 групп и аккаунтов с общим количеством подписчиков свыше 100 тыс.

Любопытно, что из семи сотен сайтов лишь 84 ресурса торговали в интернете оригинальной табачной продукцией, при чем часть сайтов принадлежали локальным курьерским службам по доставке продуктов и товаров, в том числе и сигарет из магазинов. Еще на 260 сайтах можно свободно купить как контрафактные сигареты, так и ввезенный в Россию контрабанду.

При том, что с 1 июля 2020 г. продажа сигарет без цифрового кода (Data Matrix) в России запрещена — фактически сейчас это основной признак подделки, эксперты Group-IB DRP зафиксировали 166 сайтов, продающих контрафактные сигареты. Мошенники подделывают около 200 известных брендов производителей и марок сигарет, при чем 22% из них — российские. Учитывая среднее количество заказов в интернет-магазинах и стоимость одной поддельной пачки сигарет — 44 руб., доход продавцов контрафакта этих интернет-магазинов за 2020 г. составил как минимум 325 млн руб.

Фальшивые табачные стики пока еще относительно редкий товар в сети — запрет на их дистанционную продажу вступил в силу с 1 января 2021 г., тем не менее специалисты Group-IB выявили 8 сайтов, торгующих ими. При оптовой цене 1 пачки стиков в 71,6 рублей, злоумышленники заработали в 2020 г. как минимум 3,8 млн руб. Cайтов по продаже фейковых электронных сигарет еще меньше – 3, однако доход в два раза выше — 6,1 руб. за счет того, что оптовая цена одной поддельной электронной сигареты составляет в среднем 200 руб.

Эксперты Group-IB обнаружили в Рунете 31 сайт, который торгует контрабандным табаком. Учитывая, что онлайн-торговля начинается с мелкого опта - от 100 пачек или 10 блоков сигарет, а стоимость одной контрабандной пачки составляет в среднем 50 руб., доходы всех онлайн-продавцов этих ресурсов составляет около 28,4 млн в год. Еще три сайта торгуют контрабандными стиками — и этот теневой бизнес гораздо выгоднее, чем сигаретный — ежегодный доход превысил 78 млн руб.. В целом, оборот всей онлайн-продажи контрабандной табачной продукции и электронных сигарет, по оценкам Group-IB, в 2020 г. превысил 106 млн руб.

Эксперты подчеркивают, что нелегальная продажа табачной продукции и электронных сигарет чревата финансовыми потерями не только для правообладателей табачных брендов, но и лишает государства получение налогов за акцизный сбор и НДС — ведь в нелегальную продукцию «не зашито» ни налогов, ни акцизов. Так в 2020 г. из-за незаконной интернет-торговли недополученная прибыль производителей электронных сигарет и государство в виде налогов составила порядка 1,1 млрд.

«Оборотной стороной кампании по борьбе с курением и ростом стоимости акцизов на табачную продукцию стал стремительный расцвет теневого рынка, в том числе в интернете, где можно купить как поддельные, так и контрабандные сигареты всех типов и, стики. Несмотря на то, что большая часть нелегальных продаж приходится на розницу ( до 98%), пандемия и ограничения в работе мелких торговых точек повлияли на переход части нелегального бизнеса в интернет. Это негативно отражается на легальном бизнесе производителей, которые несут убытки из-за незаконного использования товарного знака, увеличении объемов контрафакта», — отметил Андрей Бусаргин, заместитель генерального директора Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков.

Group-IB рекомендует производителям использовать комплекс высокотехнологичных мер по борьбе с контрафактом, включающий мониторинг всех каналов интернет-трафика, проактивное обнаружение нелегальных онлайн-магазинов и немедленное реагирование, включая как блокировку, так и судебное преследование злоумышленников.

Справка: в настоящее время в России, по данным Росстата и ВОЗ, курят около 34,2 млн человек. Несмотря на то, что количество курильщиков, равно как, легальные продажи сигарет с каждым годом неуклонно снижаются, «черный рынок» табака с 2010 по 2018 гг. вырос почти в 80 раз и достиг к 2020 г. примерно 100—120 млрд руб. (данные аналитических компаний Nielsen и Kantar TNS).