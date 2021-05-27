Спецпроекты

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Блогеры смогут удвоить доход от «Яндекс.маркета»

«Яндекс.маркет» повысил вознаграждение для блогеров, веб-мастеров и других авторов контента, которые входят в его партнерскую сеть и получают оплату за заказы покупателей на маркетплейсе. Минимальный доход таких партнеров увеличится более чем в два раза.

Партнерская сеть — способ монетизации для интернет-ресурсов, которые размещают виджеты и ссылки на товары «Яндекс.маркета». Вознаграждение блогеров, веб-мастеров и других авторов контента зависит от категории продвигаемых товаров и модели работы с партнерской сетью — с оплатой за клик или заказ покупателя. За последний год партнеры, продвигавшие «Яндекс.маркет», смогли заработать почти 700 млн руб.

Чтобы поддержать площадки, которые работают с партнерской сетью по формату оплаты за покупку, «Маркет» повышает минимальное вознаграждение с 3,8% до 8% от стоимости заказа покупателя. В отдельных категориях — например, товарах повседневного спроса — доход увеличится до 15% от заказа покупателя.

Модель, когда покупатель оформляет заказ прямо на площадке, становится основной для «Яндекс.маркета», и сервис продолжит активно расширять ассортимент - с начала года он вырос втрое, до 6 млн позиций. Поэтому авторам будет выгоднее работать с партнерской сетью по формату оплаты за транзакцию.

Стать участником партнерской сети могут физические и юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые с собственной интернет-площадкой (сайтом, блогом и т.д.). Для этого нужно зарегистрироваться, указать информацию о ресурсе и контактные данные, отправить заявку и пройти модерацию, а затем заполнить анкету на договор. После того как заявка будет принята, можно стать партнером «Яндекс.маркета» и получать вознаграждение за трафик.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку

Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть

Instagram официально превращается в барахолку. В него добавили функцию распродаж

Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля

У Qiwi рухнула выручка, спасибо запретам Центробанка

В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор линейно-интерактивных источников бесперебойного питания Tripp Lite AVRX

Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае

Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Разработан детектор сарказма — теперь у ИИ будут нетривиальные задачи

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков ВТБ первым из российских банков создал портал для разработчиков