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Eset: 63% родителей собираются ограничить детям доступ в интернет на время летних каникул

Разработчик антивирусных решений Eset провел исследование, чтобы определить способы детского киберконтроля, к которым прибегают взрослые.

Большинство родителей (71%) разрешают детям пользоваться интернетом несколько часов в день. Еще 15% взрослых рассказали, что предоставляют ребенку онлайн-доступ только по учебе. Против каких-либо ограничений в этом вопросе выступили 9% респондентов. Остальные опрошенные родители вообще запрещают детям пользоваться интернетом, причем мамы делают это в три раза чаще, чем папы.

«В начальной школе интернетом пользуются уже 78% детей, свидетельствуют данные нашего исследования. Онлайн-среда стала для них привычной и необходимой в познании мира. Задача родителей ― объяснить базовые правила безопасности в сети и научить детей не разбрасываться личными данными», ― отметил Руслан Шлегель, специалист аналитического отдела Eset в России и СНГ.

На вопрос о том, каким образом родители контролируют детей за компьютерами, планшетами или телефонами, 42% отметили, что следят за временем, проведенным детьми онлайн. Нередко встречается и более доверительный способ — 40% взрослых объясняют правила цифровой гигиены в личной беседе. Реже пользователи следят за детьми в соцсетях или используют программы для фильтрации нежелательного контента. Наиболее полезной функцией сервисов родительского контроля мамы и папы считают уведомления и отчеты о действиях детей в сети.

«Знать об интересах ребенка в интернете полезно, поскольку это позволяет верно выстроить разговор о необходимости защиты. В игровой форме легко придумывать надежные пароли про любимых героев, например, HarryPotterAnd3Porosenka или MasterYoda0.66MeterTall. Это поможет защитить личные данные от посторонних глаз», ― сказал Руслан Шлегель.

Летом во время каникул российские дети будут меньше пользоваться интернетом — большинство родителей (63%) намерены ограничить доступ детей в сеть с июня по сентябрь. 34% взрослых хотят полностью запретить компьютер и гаджеты, еще треть используют приложения родительского контроля. При этом отказывается от гаджетов, чтобы подать детям пример, каждый пятый родитель.

Дмитрий Степанов

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