PwC и Gfn.ru: среднегодовой рост российского рынка облачного гейминга к 2024 году составит 94%

PwC в России совместно с российским сервисом Gfn.ru, партнером Nvidia в развитии сервиса Geforce Now в России и СНГ, представили совместное исследование российского рынка облачного гейминга. В рамках исследования эксперты PwC и Gfn.ru впервые посчитали объем российского рынка, собрали мнения ведущих экспертов экосистемы облачного гейминга, выявили основные драйверы и тренды российского рынка, а также представили возможности партнерства с облачным геймингом.

Значимыми характеристиками российского рынка являются ярко выраженное присутствие мобильного сегмента видеоигр, доля которого занимает более половины от всего рынка, и более высокая популярность игр для ПК, в особенности игр free-to-play (f2p) с соревновательным уклоном, по сравнению с консольными играми. Эти характеристики связаны с историческим развитием российского рынка.

Однако возрастающая стоимость комплектующих для ПК и игровых консолей вынуждает любителей видеоигр искать альтернативные варианты для игры, среди которых компьютерные клубы, а также сервисы облачного гейминга.

По оценкам PwC и Gfn.ru, объем российского рынка облачного гейминга в 2020 г. составил $4,6 млн. В базовом сценарии объем рынка составит $68 млн в 2024 г., а среднегодовой темп роста окажется на уровне 94% в рассматриваемом периоде.

Основные драйверы и тренды российского рынка связаны с общемировыми, но уже сейчас можно заметить локальные особенности, которые также влияют на динамику рынка. К такой особенности можно отнести высокий интерес к рынку со стороны крупных локальных игроков. Свои подразделения облачного гейминга в режиме публичного бета-тестирования открыли Mail.ru (сервис My.Games), МТС (в партнерстве с Gfn.ru) и «Сбер» (сервис Sberplay с декабря 2020 г. доступен на «умной» приставке Sberbox).

Кроме того, на российском рынке не представлены крупные международные игроки, такие как Google и Amazon. У российских игроков также нет доступа к облачному геймингу от производителей консолей. Российские сервисы облачного гейминга расширяют предложения для своей аудитории, среди которых спецпредложения от крупных игровых издателей – бандлинги.

Телеком-операторы также особенно заинтересованы в партнерстве с облачными игровыми платформами. На сегодняшний день все крупнейшие российские телеком-компании разработали собственные предложения для игроков. Роль телеком-операторов в партнерстве с сервисами облачного гейминга будет только увеличиваться со временем. В ближайшей перспективе это оптимизация интернет-трафика под облачный гейминг, улучшение скорости и качества интернет-соединения, а в среднесрочном периоде речь будет идти о постепенном разворачивании сетей 5G, что многие эксперты выделяют как один из ключевых факторов, влияющих на успех облачного гейминга среди широкой аудитории.