TikTok инвестирует 100 млн рублей в поддержку авторов контента в России

Платформа для создания коротких видеороликов TikTok запускает Фонд вдохновляющих креаторов, впервые предоставляя им возможность монетизировать свой контент. TikTok также создаст Портал для авторов на русском языке с полезной информацией и рекомендациями по созданию контента.

С 2019 года к платформе присоединились миллионы российских авторов, которые каждый день делятся с сообществом TikTok своим талантом, идеями, моментами из жизни, и вдохновляют своих подписчиков. Поддержка креаторов – это один из приоритетов платформы. Еще в 2019 году TikTok запустил в России Программу развития талантов, к которой на сегодняшний день присоединилось множество авторов контента. Цель Программы – помочь создавать авторам еще более качественный контент, который позволит им добиться успеха в TikTok.

TikTok запускает в России Фонд вдохновляющих креаторов, чтобы поддержать авторов контента, которые хотят вдохновлять других. С помощью Фонда креаторы смогут получить вознаграждение за усилия, которые они прикладывают к созданию контента. Размер фонда составит 100 млн руб. Чтобы стать участником программы, авторы контента должны быть старше 18 лет, регулярно публиковать оригинальный познавательный контент в полном соответствии с правилами сообщества. Авторы могут снимать видеоролики в самых разных категориях: кулинария, фитнес, мода и красота, DIY и другие. Авторы должны будут разместить не менее 30 видеороликов за период два месяца, а минимальное совокупное количество просмотров всех роликов должно составить не менее 900 тыс.. В июне Фонд станет доступен для участников Программы развития талантов. А в августе все авторы контента на платформе, соответствующие требованиям программы, смогут подать заявку на участие через специальную страницу в приложении TikTok.

TikTok также запускает Портал для авторов контента - ресурс, в котором авторы смогут найти всю интересующую информацию и советы о том, как снимать видеоролики. Портал содержит основную информацию о TikTok и его политике безопасности, практические советы по использованию инструментов платформы для съемки и редактирования видео, а также для аналитики контента, рекомендации по составлению контент-плана и построению личного бренда, лайфхаки от популярных авторов TikTok и многое другое. На этом ресурсе полезную информацию для себя смогут найти как новички, так и опытные креаторы.