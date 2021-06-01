«Крок» вместе с экспертами рассказала о том, как родителям и детям избежать рисков в интернете

Ко Дню защиты детей ИТ-компания «Крок» запустила медиапроект, посвященный безопасности школьников в интернет-пространстве – «Дети&Сети». В рамках проекта компания исследовала поведение детей в интернете и составила перечень рисков и возможностей, которые перед ними открывает всемирная сеть. Для родителей «Крок» запустила тест о том, на какие особенности поведения детей в сети стоит обратить внимание, а для школьников – подкаст на платформе Progoolka, который расскажет, как распознать мошенников в сети.

В исследовании родители и дети рассказывают о том, что они думают об интернете, какие риски и возможности, связанные с использованием гаджетов они видят. В проекте приняли участие эксперты «Крок» по информационной безопасности, семейные психологи, педагоги и блогеры, которые помогли разобраться в том, как современный ребенок может получить от интернета максимум пользы и избежать рисков.

Елена Волковская, директор по стратегическому маркетингу «Крок», сказала: «Существует множество исследований, посвященных поведению детей и подростков в интернете, но большая часть из них дает лишь сухие цифры и статистику. Мы решили провести качественное исследование и на основе собранных данных создать медиапроект, который поможет родителям и детям разобраться в рисках, связанных с использованием интернета, возможностях, которые дает детям и подросткам использование гаджетов, и вместе с экспертами помочь им получить максимум пользы от цифровых технологий. В исследовании мы собрали пять трендов поведения детей в интернете, шесть преимуществ сети, семь рисков и эффективные способы их избежать. Также мы разработали обучающий тест для родителей, чтобы они могли больше узнать о поведении подростков в интернете, и обучающий подкаст для детей».

Родители, принявшие участие в исследовании, отмечают, что главным плюсом технологий является возможность обучаться в цифровом пространстве, и подтверждают, что интернет может быть инструментом, ресурсом, площадкой для развития. Благодаря цифровым навыкам ребенок может вырасти настоящим исследователем и быстрее адаптироваться к новой реальности. Кроме того, в интернете дети могут найти новых друзей, которые разделяют их увлечения, а также развивать самоидентичность и учиться с раннего возраста развивать личный бренд с помощью создания собственного контента.

Илья Колмановский, кандидат биологических наук, научный журналист, ведущий подкаста «Голый землекоп», считает, что задача родителей – расширять горизонты ребенка и предлагать ему новое, и в этот момент гаджет делается потрясающим образовательным инструментом. Самый важный навык, который дети могут извлечь для себя в цифровом пространстве – это умение учиться у компьютеров чему-то, учиться говорить на языке компьютеров и формировать правильные запросы. На этом пути их ждет успех – они окажутся ловчее и пластичнее, чем нынешнее поколение взрослых.

Несмотря на это большинство родителей стремятся ограничить использование интернета своими детьми, чтобы они не тратили на гаджеты слишком много времени: используют динамические пароли, заранее обговаривают график использования гаджетов и подключают специальные устройства, которые завершают сеанс на компьютере, если ребенок пользуется им дольше определенного времени. Психолог Екатерина Мурашова склоняется к тому, что у родителей всегда была ограничительная функция, и с появлением интернета ничего не изменилось.

Однако некоторые эксперты считают, что подход ограничений уже не актуален для современных детей. Наталия Сидорина, кандидат педагогических наук, автор методологии «Код безопасности» считает, что безопасность ребенка можно контролировать только через осознанность. В основе психологии информационной безопасности идея не о том, чтобы убрать какую-то информацию, а о том, чтобы погасить к ней интерес или заменить чем-то полезным.

Первая группа рисков, которая вызывает самые большие опасения родителей, включает в себя нежелательный для детей контент, фейковые новости, которые могут ввести в заблуждение не только подростков, но и взрослых, кибербуллинг, а также синдром информационной усталости, который возникает из-за слишком большого объема потребляемой информации. Психолог, известный блогер и мама пятерых детей Лариса Суркова утверждает, что необходимо уделять внимание тому, чем ребенок интересуется, обсуждать, что его привлекает в сети, и смотреть этот контент вместе с ним, чтобы уберечь его от влияния вредного контента и кибербуллинга. Очень важно наблюдать за ребенком и изменениями его поведения. Если родитель знает, чем занимается его ребенок в интернете, он всегда сможет вовремя его защитить.

Вторая группа рисков – это утечка персональных данных и потеря денег в интернете. Дети и подростки зачастую не задумываются о том, какой информацией они делятся в сети, и кому они передают свои данные. Злоумышленники могут создавать фишинговые сайты или фейковые аккаунты друзей ребенка, чтобы получить от него банковские данные. Кроме того, все больше детей увлекаются компьютерными играми и могут случайно что-то оплатить в интернете или перевести деньги любимому стримеру в качестве доната.

Андрей Заикин, руководитель направления информационной безопасности «Крок», советует настроить на его устройстве так называемый белый список – те веб-сайты, которые можно посещать – чтобы оградить ребенка от мошенников. Кроме того, необходимо объяснить ребенку, что банковскую информацию нельзя сообщать никаким сайтам, кроме проверенных ресурсов, ни в социальных сетях, ни в мессенджерах. Родители должны научить подростка не устанавливать никакие подозрительные приложения себе на смартфон и обращать внимание на ссылки, которые отправляются ему в сообщениях или группах.

Для контроля трат ребенка подходят детские карты, которые отображаются в банковском приложении родителя – он может в любой момент проверить историю покупок ребенка и установить лимит трат. Однако важно доверить процесс управления средствами ребенку, чтобы он сам решал – потратить все деньги сразу или растянуть их на месяц. Так он сможет научиться финансовой грамотности и бережному отношению к деньгам.