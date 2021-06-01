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Пользователи «Яндекса» получили инструмент для управления своими данными

В личном кабинете «Яндекс ID» появился инструмент для управления данными. С его помощью пользователи могут запросить архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы «Яндекса», а также удалить свои данные из отдельных сервисов. Например, можно стереть историю запросов к «Алисе» или сведения о посещенных местах.

Архив включает информацию из более чем 50 сервисов «Яндекса». На его подготовку нужно несколько дней. Когда все готово, на почту приходит письмо, а файл с архивом появляется в «Яндекс ID». Удалить данные сейчас можно из «Алисы», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Дзена», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции». До конца года в список войдут все основные сервисы «Яндекса».

Большая часть данных стирается с серверов в течение суток. Некоторые данные по закону нужно хранить определенное время — их «Яндекс» перестает обрабатывать сразу после поступления запроса и удаляет, как только истечет установленный срок. Данные, которые являются частью сервиса, например правки и панорамы в Картах, нельзя удалить полностью. Они обезличиваются — «Яндекс» стирает информацию о том, кто их добавил.

Удаление данных — необратимый процесс, его нельзя отменить. Если стереть данные, некоторые возможности сервисов «Яндекса» станут недоступны. К примеру, «Яндекс.музыка» советует новые треки, опираясь на историю прослушиваний, лайки и дизлайки. Без этой информации рекомендации будут неточными.

Инструмент для управления данными — часть «Яндекс ID», он находится в разделе «Управление аккаунтом». Чтобы получить доступ к инструменту, нужно ввести код подтверждения — это дополнительная мера безопасности. Код высылается на номер, привязанный к аккаунту.

«Яндекс ID» — это аккаунт пользователя на «Яндексе» и центр управления личными данными и настройками. Все данные в «Яндекс ID» надежно защищены, что подтверждается независимыми проверками. По их итогам «Яндекс» второй год подряд получает сертификат соответствия международному стандарту безопасности SOC 2.

Эльяс Касми

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