Росреестр: зарегистрирована первая электронная сделка, дистанционно заверенная двумя нотариусами

Росреестр зарегистрировал право собственности по первой электронной сделке купли-продажи объекта недвижимости, при которой была использована технология дистанционного удостоверения сделки двумя нотариусами. Продавец и покупатель, находящиеся в разных субъектах России, совершили все процедуры удаленно, благодаря электронному взаимодействию Росреестра и Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Новый инструмент – регистрация прав по дистанционно удостоверенным сделкам – был разработан в рамках развития сотрудничества с нотариатом.

«В середине мая 2021 г. между Росреестром и Федеральной нотариальной палатой была подписана «дорожная карта» по развитию информационного взаимодействия. К концу 2022 г мы планируем сократить срок регистрации прав по нотариально удостоверенным сделкам до нескольких минут. В рамках этой работы уже реализован механизм помощи заявителям в дистанционных форматах сделок, которые существенно экономят время и финансы клиентов, исключают затраты на передвижение между городами для совместного присутствия на сделке», - сказала заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова, курирующая вопросы цифровой трансформации ведомства.

Как отметил президент ФНП Константин Корсик, «возможность дистанционного удостоверения нотариусами сделок, в первую очередь с недвижимостью, создает качественно новые, защищенные и при этом удобные механизмы совершения сделок в кратчайшие сроки».

В данном случае объект недвижимости (квартира) располагался в городе Белогорске Амурской области. Продавец и покупатель находились в двух разных субъектах РФ – Краснодарском крае и Амурской области. Сначала участники сделки на местах подали документы нотариусам, которые далее связались между собой посредством Единой информационной системы нотариата и удостоверили сделку. Каждый из участников подписал документы простой электронной подписью на специальном планшете. После этого нотариус Краснодарского края направил электронный пакет документов на регистрацию в Росреестр.