«Свеза» запускает портал инноваций

Компания «Свеза», производитель березовой фанеры, запустила новый информационный продукт – Свеза Wood Perspective - портал инноваций, ориентированный на внешнее сотрудничество с компаниями-инноваторами. На ресурсе будут размещаться актуальные бизнес-запросы и собираться предложения по их решению. Со своей стороны «Свеза» предложит партнерам производственное тестирование прототипов и экспертную оценку новых технологий или цифровых продуктов с фокусом на лесоперерабатывающую отрасль.

Портал будет площадкой, где запросы со стороны лесопромышленной группы встретятся с предложениями компаний-инноваторов. Инновационная идея должна иметь прототип, и если эксперты оценят ее перспективу, то технология может быть доработана до промышленного образца и протестирована на одном из комбинатов «Свезы». Особо интересные предложения могут быть приобретены. Также участникам предоставляется возможность для пилотного выпуска нового продукта и его экспертная оценка. В случае успешного старта «Свеза» сможет поддержать продвижение инновационного решения на рынке.

«Основным мотивом для партнеров портала является возможность производственного тестирования новой технологии. Зачастую небольшие производства не имеют мощностей для качественной отработки инновационных решений. А мы даем возможность провести тестовый запуск и реализовывать их предложение на практике. Для кого-то эта возможность сотрудничать с большой компанией, для кого-то – способ выйти на рынок с продуктом или услугой», - сказала Ольга Артемиева, руководитель проектов по развитию бизнес-системы компании «Свеза».

Новый ресурс будет также интересен тем компаниям, которые предлагают цифровые решения, но не работают с лесопереработкой и не имеют опыта внедрения своих продуктов в этой отрасли. Специалисты «Свезы» помогут адаптировать цифровые технологии под требования и задачи ЛПК, предоставив возможность для тестового запуска и испытаний. Таким образом, «Свеза» получит решение своей задачи, а компания-инноватор – доработанный продукт для тиражирования в других отраслях промышленности.

Заявку на участие можно подать на сайте, откликнувшись на один из актуальных запросов или прислать свои идеи, если они отвечают заявленной тематике портала.

Приняв новую Стратегию развития, «Свеза» взяла курс на инновации. На протяжении нескольких лет последовательно запускаются новые продукты, технологии и современные решения на производстве. В настоящее время «Свеза» уже внедрила в свои технологические и административные процессы искусственный интеллект, VR-технологии, нейросети и многое другое. Современные решения позволяют контролировать качество продукта, совершенствовать логистические сервисы, а также оказывают помощь в подборе, адаптации и обучении персонала.

«Свеза» снижает влияние производства на окружающую среду, развивает программы экологической безопасности, восстанавливает лесные ресурсы и придерживается философии Zero waste. Например, специалисты комбината «Свеза» в Костроме нашли и запатентовали способ склеивания дров и превращение остатков распиловки в деловую древесину, которую можно пускать на производство фанеры. Технология, аналогов которой нет нигде в мире, позволит экономить до 40 вагонов сырья в год.

В Санкт-Петербурге и Костроме «Свеза» открыла центры технологического развития. Готовится запуск R&D центра, который станет площадкой для экспериментов и поможет максимально быстро преодолеть путь от замысла до выпуска прототипа продукта.