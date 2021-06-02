«Лига цифровой экономики» открыла лабораторию продуктового дизайна

Команда дизайнеров «Лиги цифровой экономики» под брендом FINIK Design Lab займется проектированием и дизайном веб-интерфейсов и мобильных приложений. В планах – работа с клиентами «Лиги» и самостоятельный выход на рынок UX-исследований и разработки интерфейсов.

Экспертиза продуктового дизайна как самостоятельное направление развивается в «Лиге» более пяти лет. В одной из практик «Лиги» сформировалась команда, оказывающая полный спектр услуг в сфере продуктового дизайна. В их числе исследование, прототипирование, внедрение, юзабилити-тестирование, развитие и поддержка проектов. По мере развития направления было принято решение о создании бренда FINIK Design Lab. Таким образом, дизайн-команда остается в экосистеме «Лиги», но при этом ведет независимую проектную деятельность. Сейчас в команде более 30 человек.

Уже сейчас FINIK Design Lab реализовала целый ряд проектов в коммерческом и государственном секторах. В их числе проекты сложных информационных систем с большим количеством внутренних и внешних пользователей в банках, телекоме, ритейле, а также федеральных ведомствах.

«Главное конкурентное преимущество FINIK Design Lab – это люди. У нас работают специалисты, для которых дизайн – это больше, чем просто работа. Мы используем продуктовый подход: идем от исследований, выявления потребностей пользователей и бизнес-задач клиента. Главная цель – сделать продукт, который решит задачи бизнеса и при этом будет доступен и понятен аудитории. В наших планах – продвижение бренда FINIK Design Lab на внешнем рынке при административной и проектной поддержке Лиги», – сказал руководитель FINIK Design Lab Александр Зерин.