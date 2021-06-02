«Почта России» и «Яндекс» запустят доставку из почтовых отделений за 60 минут

«Яндекс» и «Почта России» объявили о расширении сотрудничества в электронной торговле, а также запуске экспресс-доставки посылок и интернет-заказов из почтовых отделений.

Чтобы курьер привез посылку из отделения связи, пользователям нужно будет выбрать опцию «Заказать экспресс-доставку» в приложении или на сайте «Почты». Получить заказ можно будет в течение 60 минут с помощью «Яндекс.доставки», или его привезут собственные курьеры «Почты России».

Компании также обсуждают расширение партнерства в электронной коммерции. «Яндекс.маркет», который активно развивает онлайн-продажи модной одежды, сможет первым из российских маркетплейсов получить доступ к примерочным, которые будут расположены в пунктах выдачи заказов на территории почтовых отделений. Клиенты «Маркета», которые забирают свои покупки в почтовых отделениях, смогут проверить, подходит ли им заказанная одежда.

Еще одно направление сотрудничества, которое обсуждают «Яндекс» и почтовый оператор — это услуга drop-off для продавцов «Маркета». Они смогут напрямую отправить товар покупателям через почтовые отделения, минуя склады и сортировочные центры маркетплейса. Услуга будет особенно полезна маленьким магазинам с небольшим объемом заказов, которые торгуют на площадке с собственного склада.

«Соединяя технологии «Яндекса» и огромный опыт «Почты России», мы сможем вместе создать не только удобные сервисы, но и принципиально новые сценарии в доставке посылок и заказов с маркетплейса — как для продавцов, так и для покупателей. В конечном счете это сделает онлайн-торговлю более доступной и поможет самым разным магазинам, в том числе из малого и среднего бизнеса, расширить свое присутствие на рынке», — сказал Даниил Шулейко, директор бизнес-группы по электронной торговле и логистическим сервисам «Яндекса».

«Сотрудничество с «Яндекс.доставкой» и «Яндекс.маркетом» позволит нам предоставить клиентам еще больше возможностей при получении товаров. У «Почты» более 42 тыс. почтовых отделений по всей стране — это уникальное географическое покрытие. И экспресс-доставка из отделений поможет миллионам людей, не выходя из дома, получать покупки даже в самых отдаленных регионах. В дальнейшем мы планируем подключать к экспресс-доставке и других игроков», – отметил Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции «Почты России».