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МТС расширила покрытие 4G и увеличила скорость интернета в Брянске

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщила о расширении покрытия и увеличении скорости мобильного интернета на территории городских пляжей Брянска. К открытию купального сезона скорость мобильного интернета выросла на 20% на семи официальных пляжах города.

В первом полугодии года работы по модернизации сетей четвертого поколения были проведены на базовых станциях, обеспечивающих покрытие на территории семи городских пляжей, которые официально начали работу с 1 июня. Скорость 4G-интернета выросла в районе городских пляжей Орлики-5, Центральный пляж, пляж у железнодорожного вокзала «Брянск-Орловский», на карьере керамзитного завода, на заливе у нефтебазы, а также на озере на Белых берегах и озере Мутном.

Посетители брянских пляжей теперь с комфортом могут пользоваться привычными цифровыми сервисами на отдыхе: снимать видео и выкладывать его в соцсети, вести онлайн-трансляции, совершать видеозвонки, просматривать ролики на YouTube, быстро загружать и скачивать фотографии и видео.

«Отдых у воды – доступный, удобный и многими горожанами любимый формат, который отлично подходит для коротких выходных. Поэтому в пляжных локациях мы отмечаем рост мобильного трафика. Например, в 2020 г. брянцы в этих местах сгенерировали в два раза больше интернет-трафика, чем годом ранее. В этом году мы тоже ждем на городских прудах и озерах большое количество отдыхающих, поэтому и провели работы на действующих базовых станциях, чтобы отдых горожан был более комфортным», — отметил директор филиала МТС в Брянске Сергей Рубцов.

Дмитрий Степанов

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