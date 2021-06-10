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Рекламная сеть myTarget интегрировалась с платформой медиации ironSource

myTarget, рекламная платформа Mail.ru Group, стала доступна на платформе медиации ironSource. Теперь разработчики, которые используют платформу ironSource для монетизации приложений, смогут открыть доступ к своему рекламному инвентарю рекламодателям myTarget – для этого достаточно установить SDK рекламной сети. Интеграция myTarget SDK позволит издателям увеличить доход от рекламы внутри приложений, особенно при монетизации трафика из России и стран СНГ.

После интеграции SDK myTarget разработчики получат доступ для размещения медийных и перформанс-кампаний рекламодателей и агентств, работающих с платформой myTarget, в своих приложениях. В дашборде ironSource рекламная сеть myTarget будет доступна прежде всего на платформе биддинга внутри приложений (in-app биддинга). При использовании in-app биддинга рекламные сети получают данные о доступных в приложениях местах размещения одновременно. В режиме реального времени они могут ответить ставкой, которую готовы заплатить за показ объявления.

Издателям приложений in-app биддинг позволит сократить время, необходимое для работы с традиционной моделью водопада, и обеспечить более высокий доход от рекламной монетизации. Традиционная модель водопада требует более сложной настройки и регулярной оптимизации. При работе с моделью in-app биддинга необходимо настроить всего один запрос к рекламной сети для каждого рекламного формата. Таким образом, от издателя потребуется минимум усилий и времени. Рекламодатели myTarget благодаря in-app биддингу смогут получить доступ к дополнительному рекламному инвентарю.

В данный момент in-app биддинг решение ironSource поддерживает два рекламных формата myTarget: видео с вознаграждением (Rewarded Video) и полноэкранную рекламу (Interstitial Ads).

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы масштабировать возможности для развития бизнеса наших партнеров, в частности, глобальных и локальных издателей мобильных игр и приложений. Чтобы помогать им проще и эффективнее монетизировать свои ресурсы, мы активно расширяем сотрудничество с платформами медиации. Интеграция myTarget с ironSource открывает большие перспективы для издателей и позволит увеличить доход от показа рекламы в приложениях, не тратя много времени и ресурсов на работу с рекламными сетями. И мы рады одними из первых в России поддержать технологию in-app биддинга от ironSource, расширяя возможности развития приложений для российских и международных разработчиков и маркетологов» – сказал Камиль Насруллаев, директор рекламной сети myTarget, Mail.ru Group.

«Мы рады расширить список доступных сетей на платформе ironSource и приветствовать myTarget в качестве in-app биддинг партнера, – отметил Нимрод Зута, вице-президент по продукту, ironSource. – Основной объем нашего трафика переводится на биддинг, и увеличение списка доступных локальных партнеров, таких как myTarget, позволит разработчикам мобильных приложений с легкостью получить доступ к рекламным кампаниям для пользователей из России».

Дмитрий Степанов

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