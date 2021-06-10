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В «Битрикс24» появилась официальная расширенная интеграция с Instagram

В «Битрикс24» появилась официальная расширенная интеграция с Instagram, которая позволит клиентам не выходить из соцсети для оформления покупки. Менеджеры могут провести весь цикл сделки сразу в CRM: от выбора товара до приёма оплаты.

С помощью новой функциональности можно отвечать на сообщения в Direct, показывать фото товаров и отправлять ссылки. Вся история общения сохранится прямо в карточке сделки CRM.

Принимать оплату за заказы можно сразу в переписке с покупателем. С помощью CRM менеджер сформирует ссылку на оплату и сразу же отправит её клиенту. А потом оформит доставку с помощью курьерской службы. Всё это можно сделать внутри «Битрикс24» без перехода в другие сервисы.

В ближайшем будущем разработчики добавят возможность отправить в рекламный кабинет Instagram данные о конверсиях из CRM. Это позволит оптимизировать расходы на рекламу в соцсети. Кроме этого, пользователи смогут создавать подборки товаров и показывать их покупателям в нативном формате соцсети.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», сказал: «Instagram — одна из самых популярных соцсетей. Для многих компаний он является основным источником дохода. Они общаются и продают свои товары и услуги только на этой платформе. Мы рады предложить бизнесу официальную интеграцию с Instagram. Все наши клиенты смогут работать с этой соцсетью сразу в “Битрикс24”. Это позволит систематизировать продажи и не пропускать сообщения от покупателей».

Дмитрий Степанов

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