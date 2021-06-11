Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза» получила премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности»

Премию «Инновация года» в номинации «Лучшая ИТ-платформа для промышленности» получила новая биллинговая платформа – совместный проект «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и электронной торговой площадкой Газпромбанка. Запуск новой платформы прошел в августе 2020 года, регионом пилотного внедрения выступила Псковская область.

Функционал платформы позволяет абонентам «Газпром межрегионгаза» через личный кабинет отслеживать показания счетчиков потребления природного газа, оплачивать начисления, следить за статусом платежей, а также получать в режиме онлайн необходимые документы и ответы на обращения.

«В результате комплексной информатизации производственных процессов объем данных непрерывно увеличивается, методы управления и принятия решений все больше основываются на информационных системах. Нами активно внедряются системы, которые в режиме единого окна позволяют потребителю возможность контролировать процессы. Новая платформа расчётов и взаимодействия с абонентами – как раз один из инструментов эффективного сотрудничества потребителя с газовой компанией, имеющий стратегическое значение для всей отрасли. И это первый шаг на пути внедрения единой экосистемы, которая позволит получать нашим клиентам максимальное количество услуг», – отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов.

Личный кабинет абонента «Газпром межрегионгаза» доступен в веб-версии и в виде мобильного приложения для платформ Apple Store и Google Play. Абонент может оплачивать начисления с помощью пластиковой и виртуальной картой, а также через платформы Apple Pay и Google Pay.

«Биллинговая платформа – это высокотехнологичный цифровой сервис, «единое окно» для потребителей газа. Перед платформой, в том числе, стоит задача упростить абонентам оплату счетов за газ, повысив таким образом собираемость платежей. Уже сейчас абоненты «Газпром межрегионгаза» могут пользоваться возможностями личного кабинета потребителя газа на любых устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах. Платить за газ через личный кабинет теперь так же удобно и быстро, как оплачивать услуги сотовой связи, можно настроить автоплатеж», – отметил Юрий Иванов, управляющий директор ЭТП Газпромбанка, обеспечившей технологический цикл внедрения новой платформы.

Новая биллинговая платформа интегрирована с государственной информационной системой (ГИС ЖКХ) и интеллектуальной системой учета газа «Газпром межрегионгаза», построенной на базе Единого пульта управления. Благодаря этому в 2020 году компания реализовала полностью автоматизированный технологический цикл биллинга для абонентов, у которых установлены «умные» счетчики газа.

За 2021 год к платформе подключилась Ярославская, Новгородская, Самарская и Владимирская области. «В этом году мы ставим перед собой задачу запустить биллинговую платформу, в том числе, в Республике Татарстан, Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Еще одна важная задача – интегрировать платформу с региональными многофункциональными центрами предоставления государственных услуг. По нашим расчетам, биллинговая платформа объединит в себе 30-35 млн физических и около трехсот тысяч юридических лиц», – подчеркнул Юрий Иванов.